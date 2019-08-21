Плохому не научат: Владимир Вдовиченков и Елена Лядова на премьере сериала «Учителя»

20 августа в гастропабе «Дом Культур» состоялась премьера самого правдивого сериала о российском образовании «Учителя». Гостям проект представили медиаменеджер Гавриил Гордеев, а также сценарист и режиссер картины Илья Куликов.
Представляя сериал, Илья Куликов признался, что всегда хотел написать человеческую драму – историю, которая будет строиться не на событиях, а на отношениях между людьми, исследовать человеческую природу. После чего режиссер представил команду, работавшую над проектом, и передал слово исполнителям главных ролей - Ирине Старшенбаум и Владимиру Вдовиченкову.