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Плохому не научат: Владимир Вдовиченков и Елена Лядова на премьере сериала «Учителя»

21 августа
2019 год

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21 августа 2019
20 августа в гастропабе «Дом Культур» состоялась премьера самого правдивого сериала о российском образовании «Учителя». Гостям проект представили медиаменеджер Гавриил Гордеев, а также сценарист и режиссер картины Илья Куликов.

Представляя сериал, Илья Куликов признался, что всегда хотел написать человеческую драму – историю, которая будет строиться не на событиях, а на отношениях между людьми, исследовать человеческую природу. После чего режиссер представил команду, работавшую над проектом, и передал слово исполнителям главных ролей - Ирине Старшенбаум и Владимиру Вдовиченкову.

Плохому не научат: Владимир Вдовиченков и Елена Лядова на премьере сериала «Учителя»

Премьеру посетили звезды театра, кино и шоу-бизнеса Елена Лядова, Софья Каштанова, Дарья Поверенова, Павел Ворожцов, Валерия Дмитриева, Кристина Казинская, Егор Морозов, Дмитрий Мазуров, Артем Маркарян и многие другие. Кроме того, гости мероприятия первыми услышали музыкальные треки, специально записанные к сериалу Софьей Каштановой.

Плохому не научат: Владимир Вдовиченков и Елена Лядова на премьере сериала «Учителя»
фото: Владимир Вдовиченков и Елена Лядова

Плохому не научат: Владимир Вдовиченков и Елена Лядова на премьере сериала «Учителя»
фото: Дарья Поверенова

Плохому не научат: Владимир Вдовиченков и Елена Лядова на премьере сериала «Учителя»
фото: Гавриил Гордеев

Плохому не научат: Владимир Вдовиченков и Елена Лядова на премьере сериала «Учителя»
фото: Валерия Дмитриева

Плохому не научат: Владимир Вдовиченков и Елена Лядова на премьере сериала «Учителя»
фото: Егор Морозов

Плохому не научат: Владимир Вдовиченков и Елена Лядова на премьере сериала «Учителя»
фото: Илья Куликов

Плохому не научат: Владимир Вдовиченков и Елена Лядова на премьере сериала «Учителя»
фото: Ирина Старшенбаум

Плохому не научат: Владимир Вдовиченков и Елена Лядова на премьере сериала «Учителя»
фото: Софья Каштанова

Сериал «Учителя» будет доступен пользователям платформы ТНТ-PREMIER с 22 августа.
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Плохому не научат: Владимир Вдовиченков и Елена Лядова на премьере сериала «Учителя» фотографии
Плохому не научат: Владимир Вдовиченков и Елена Лядова на премьере сериала «Учителя» фотографии
Плохому не научат: Владимир Вдовиченков и Елена Лядова на премьере сериала «Учителя» фотографии
Плохому не научат: Владимир Вдовиченков и Елена Лядова на премьере сериала «Учителя» фотографии
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