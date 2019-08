«Это был мой выбор»: Алисса Милано рассказала о двух абортах

Вслед за Эван Рэйчел Вуд Миллой Йовович , выступивших против принятия в американском штате Джорджия закона о запрете обортов, звезда сериала «Зачарованные» Алисса Милано в своем подкасте Sorry Not Sorry вступилась за права женщин и рассказала о том, как в 1993 году ей пришлось дважды прерывать беременность., - рассказала актриса. -».Несмотря на то, что Милано принимала противозачаточные таблетки, через несколько месяцев после первого аборта ей пришлось пройти эту процедуру повторно., - заявила Алисса. -».Сейчас 46-летняя звезда воспитывает двоих детей от спортивного агента Дэвида Баглиари, с которым они поженились в 2009 году. Первенца Милано родила в 39 лет.