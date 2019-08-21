Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Это был мой выбор»: Алисса Милано рассказала о двух абортах

21 августа
2019 год

Лайфстайл >>
21 августа 2019
Вслед за Эван Рэйчел Вуд и Миллой Йовович, выступивших против принятия в американском штате Джорджия закона о запрете обортов, звезда сериала «Зачарованные» Алисса Милано в своем подкасте Sorry Not Sorry вступилась за права женщин и рассказала о том, как в 1993 году ей пришлось дважды прерывать беременность.

«Это был мой выбор»: Алисса Милано рассказала о двух абортах

«Я была впервые влюблена, - рассказала актриса. - Любить так, затаив дыхание, можно только, когда ты очень молод. Он заполнил каждую часть моей жизни. Но мы были абсолютно не готовы стать родителями. Кроме того, тогда я принимала таблетки от акне, которые, как сказали врачи, могут вызывать врожденные дефекты».

Несмотря на то, что Милано принимала противозачаточные таблетки, через несколько месяцев после первого аборта ей пришлось пройти эту процедуру повторно.

«Это был мой выбор, - заявила Алисса. - И он был абсолютно правильным. Это было не то, чего бы я хотела себе пожелать, но это было мне необходимо. Если бы я не сделала это тогда, у меня бы не было сейчас моей семьи - моего мужа и прекрасных любознательных детей, которые появились у нас с ним. У меня бы не было моей карьеры и не было бы возможности иметь платформу для высказывания и борьбы против угнетаемых женщин со всего мира».

«Это был мой выбор»: Алисса Милано рассказала о двух абортах

Сейчас 46-летняя звезда воспитывает двоих детей от спортивного агента Дэвида Баглиари, с которым они поженились в 2009 году. Первенца Милано родила в 39 лет.
версия для печати
Ссылки по теме
Милла Йовович призналась, что сделала аборт
«Бесчисленное количество женщин просто умрет»: Эван Рэйчел Вуд о запрете абортов
Эшли Джадд объяснила, почему выступает против запрета абортов
Алисса Милано рассказала о своем психическом расстройстве
Поиск по меткам
детиздоровьеоткровение
персоны
Алисса Милано

фотографии >>
«Это был мой выбор»: Алисса Милано рассказала о двух абортах фотографии
«Это был мой выбор»: Алисса Милано рассказала о двух абортах фотографии
«Это был мой выбор»: Алисса Милано рассказала о двух абортах фотографии
«Это был мой выбор»: Алисса Милано рассказала о двух абортах фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александра Назарова
20 августа ушла из жизни актриса Александра Назарова.

День рождения >>

Вия Артмане
Лидия Викторова
Татьяна Коновалова
Габриэле Малинаускайте
Мирослав Малич
Евгений Морозов
Риналь Мухаметов
Александр Омиадзе
Алёна Охлупина
Шарль Ванель
Ким Кэттролл
Лаура Моранте
Кэрри-Энн Мосс
Хайден Панеттьери
Леонардо Тревильо
Джек Уэстон
все родившиеся 21 августа >>

Афиша кино >>

Вий
мистика, триллер, фэнтези, экранизация
Великобритания, Германия, Россия, Украина, Чехия, 2014
Божественная любовь
драма
Бразилия, Дания, Норвегия, Уругвай, Чили, Швеция, 2019
UglyDolls. Куклы с характером
США, 2019
Бык
драма, криминальный фильм
Россия, 2019
Быть Харви Вайнштейном
США, 2019
Капкан
триллер, фильм ужасов
США, Сербия, 2019
Малышка зомби
фэнтези
Франция, 2019
Падение ангела
боевик
США, 2019
Песнь дьявола
драма, мистика, фильм ужасов, фэнтези
Ирландия, Великобритания, 2016
Свет моей жизни
драма
США, 2019
Трудности выживания
романтическая комедия
Россия, 2019
Эбигейл
драма, мистика
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен