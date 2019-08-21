«Это был мой выбор»: Алисса Милано рассказала о двух абортах

Вслед за Эван Рэйчел Вуд
и Миллой Йовович
, выступивших против принятия в американском штате Джорджия закона о запрете обортов, звезда сериала «Зачарованные» Алисса Милано
в своем подкасте Sorry Not Sorry вступилась за права женщин и рассказала о том, как в 1993 году ей пришлось дважды прерывать беременность.
«Я была впервые влюблена
, - рассказала актриса. - Любить так, затаив дыхание, можно только, когда ты очень молод. Он заполнил каждую часть моей жизни. Но мы были абсолютно не готовы стать родителями. Кроме того, тогда я принимала таблетки от акне, которые, как сказали врачи, могут вызывать врожденные дефекты
».
Несмотря на то, что Милано принимала противозачаточные таблетки, через несколько месяцев после первого аборта ей пришлось пройти эту процедуру повторно.
«Это был мой выбор
, - заявила Алисса. - И он был абсолютно правильным. Это было не то, чего бы я хотела себе пожелать, но это было мне необходимо. Если бы я не сделала это тогда, у меня бы не было сейчас моей семьи - моего мужа и прекрасных любознательных детей, которые появились у нас с ним. У меня бы не было моей карьеры и не было бы возможности иметь платформу для высказывания и борьбы против угнетаемых женщин со всего мира
».
Сейчас 46-летняя звезда воспитывает двоих детей от спортивного агента Дэвида Баглиари, с которым они поженились в 2009 году. Первенца Милано родила в 39 лет.