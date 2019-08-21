Наталья Бочкарёва рассказала, как похудела на 60 килограммов

Российская актриса Наталья Бочкарёва
, известная зрителям по роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе»
, рассказала в своём Instagram
о том, как ей удалось сбросить 60 килограммов за несколько месяцев. По словам артистки, в интернете ей не раз попадались статьи о её преображении, волшебных диетах и препаратах, которые она использовала, но все эти материалы являются ложью.
«Порой даже забавно читать про себя в интернете о том, как я похудела на 20 кг (с 79 до 59 кг)
! - поделилась Бочкарёва. - Самый курьёзный случай произошёл, когда однажды меня попросили подписать книгу о похудении, которую якобы я написала. Так вот, правда в том, что после рождения второго ребёнка, не восстановившись после первой беременности, я весила 120 кг и сбросила не 20 кг, как пишут, а больше 60 кг меньше чем за год!Рецепт прост: физические нагрузки (я много танцевала, участвуя в проекте «Танцы со звёздами»), спортзал и НИКАКИХ ДИЕТ!!! Главное — не есть на ночь! И я скажу вам так, я жуткая сладкоежка! Всегда такой была, не могу отказать себе в этом маленьком удовольствии
».