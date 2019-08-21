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Наталья Бочкарёва рассказала, как похудела на 60 килограммов

21 августа
2019 год

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21 августа 2019
Российская актриса Наталья Бочкарёва, известная зрителям по роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», рассказала в своём Instagram о том, как ей удалось сбросить 60 килограммов за несколько месяцев. По словам артистки, в интернете ей не раз попадались статьи о её преображении, волшебных диетах и препаратах, которые она использовала, но все эти материалы являются ложью.

Наталья Бочкарёва рассказала, как похудела на 60 килограммов

«Порой даже забавно читать про себя в интернете о том, как я похудела на 20 кг (с 79 до 59 кг)! - поделилась Бочкарёва. - Самый курьёзный случай произошёл, когда однажды меня попросили подписать книгу о похудении, которую якобы я написала. Так вот, правда в том, что после рождения второго ребёнка, не восстановившись после первой беременности, я весила 120 кг и сбросила не 20 кг, как пишут, а больше 60 кг меньше чем за год!Рецепт прост: физические нагрузки (я много танцевала, участвуя в проекте «Танцы со звёздами»), спортзал и НИКАКИХ ДИЕТ!!! Главное — не есть на ночь! И я скажу вам так, я жуткая сладкоежка! Всегда такой была, не могу отказать себе в этом маленьком удовольствии».
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Наталья Бочкарёва рассказала, как похудела на 60 килограммов фотографии
Наталья Бочкарёва рассказала, как похудела на 60 килограммов фотографии
Наталья Бочкарёва рассказала, как похудела на 60 килограммов фотографии
Наталья Бочкарёва рассказала, как похудела на 60 килограммов фотографии
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