Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Больше не холостяк: Дуэйн Джонсон женился

21 августа
2019 год

Лайфстайл >>
21 августа 2019
На днях американский актёр и рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон удивил фанатов радостной новостью: звезда и его возлюбленная Лорен Хашиан, с которой они встречались 12 лет, официально оформили отношения.

Больше не холостяк: Дуэйн Джонсон женился

«Мы согласны», - написал актёр на своей страничке в Instagram, опубликовав фотографии со свадьбы.

С певицей армянского происхождения Хашиан Дуэйн начал встречаться ещё в 2007 году. За это время у них родились две дочери - Жасмин и Тиана. До Лорен Джонсон был женат на продюсере Дэни Гарсиа, от которой у него есть дочь Симон Александра.

«Я каждый день просыпаюсь утром счастливой и с чувством благодарности за то, что встретила тебя, - написала Лорен в соцсетях. - Я благословляю даже трудные моменты в нашей с тобой жизни — ведь они все учат меня чему-то. Ты воодушевляешь меня на то, чтобы становиться лучше. У тебя самое чудесное и большое сердце их всех людей, кого я знаю. Я безумно люблю тебя!»

Больше не холостяк: Дуэйн Джонсон женился
версия для печати
Ссылки по теме
Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Кевин Харт и Карен Гиллан снова попадуют в мир видеоигры
Дуэйн Джонсон подарил своему дублёру машину
Поиск по меткам
любовь
персоны
Дуэйн Джонсон

фотографии >>
Больше не холостяк: Дуэйн Джонсон женился фотографии
Больше не холостяк: Дуэйн Джонсон женился фотографии
Больше не холостяк: Дуэйн Джонсон женился фотографии
Больше не холостяк: Дуэйн Джонсон женился фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александра Назарова
20 августа ушла из жизни актриса Александра Назарова.

День рождения >>

Вия Артмане
Лидия Викторова
Татьяна Коновалова
Габриэле Малинаускайте
Мирослав Малич
Евгений Морозов
Риналь Мухаметов
Александр Омиадзе
Алёна Охлупина
Шарль Ванель
Ким Кэттролл
Лаура Моранте
Кэрри-Энн Мосс
Хайден Панеттьери
Леонардо Тревильо
Джек Уэстон
все родившиеся 21 августа >>

Афиша кино >>

Вий
мистика, триллер, фэнтези, экранизация
Великобритания, Германия, Россия, Украина, Чехия, 2014
Божественная любовь
драма
Бразилия, Дания, Норвегия, Уругвай, Чили, Швеция, 2019
UglyDolls. Куклы с характером
США, 2019
Бык
драма, криминальный фильм
Россия, 2019
Быть Харви Вайнштейном
США, 2019
Капкан
триллер, фильм ужасов
США, Сербия, 2019
Малышка зомби
фэнтези
Франция, 2019
Падение ангела
боевик
США, 2019
Песнь дьявола
драма, мистика, фильм ужасов, фэнтези
Ирландия, Великобритания, 2016
Свет моей жизни
драма
США, 2019
Трудности выживания
романтическая комедия
Россия, 2019
Эбигейл
драма, мистика
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен