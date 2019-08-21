Больше не холостяк: Дуэйн Джонсон женился

На днях американский актёр и рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон
удивил фанатов радостной новостью: звезда и его возлюбленная Лорен Хашиан
, с которой они встречались 12 лет, официально оформили отношения.
«Мы согласны
», - написал актёр на своей страничке в Instagram
, опубликовав фотографии со свадьбы.
С певицей армянского происхождения Хашиан Дуэйн начал встречаться ещё в 2007 году. За это время у них родились две дочери - Жасмин и Тиана. До Лорен Джонсон был женат на продюсере Дэни Гарсиа
, от которой у него есть дочь Симон Александра.
«Я каждый день просыпаюсь утром счастливой и с чувством благодарности за то, что встретила тебя
, - написала Лорен в соцсетях. - Я благословляю даже трудные моменты в нашей с тобой жизни — ведь они все учат меня чему-то. Ты воодушевляешь меня на то, чтобы становиться лучше. У тебя самое чудесное и большое сердце их всех людей, кого я знаю. Я безумно люблю тебя!
»