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Артём Ткаченко, Равшана Куркова и Кристина Асмус попали в волшебный мир

22 августа
2019 год

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22 августа 2019
20 октября в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фэнтези «Эбигейл» режиссера Александра Богуславского о девушке, в которой просыпаются магические способности.

Атмосфера, созданная в кинотеатре, перед просмотром настроила зрителей на нужный лад: оркестровая музыка, иллюзионисты и «инспекторы», словно сошедшие с экрана, перенесли гостей вечера в сказочный мир. Представляли картину члены съёмочной группы: продюсеры Евгений Мелентьев и Владимир Денисюк, режиссёр Александр Богуславский, актёры Артём Ткаченко, Равшана Куркова, Никита Тарасов, Марта Тимофеева, Глеб Бочков, Никита Дювбанов, Оливье Сиу и другие.

Артём Ткаченко, Равшана Куркова и Кристина Асмус попали в волшебный мир

Помимо создателей ленты, по красной дорожке прошли звездные гости премьеры, среди которых оказались Лев Лещенко, Наташа Королёва, Кристина Асмус, Агния Кузнецова, Виктор Добронравов, Егор Баранов, Анастасия Крайнова, Антон Лаврентьев, Екатерина Кабак, Алёна Чехова, Вячеслав Тельнов, Анна Пескова, Давид Шнейдеров, Николай Табашников и многие другие.

Артём Ткаченко, Равшана Куркова и Кристина Асмус попали в волшебный мир
фото: Марта Тимофеева

Артём Ткаченко, Равшана Куркова и Кристина Асмус попали в волшебный мир
фото: Оливье Сиу

Артём Ткаченко, Равшана Куркова и Кристина Асмус попали в волшебный мир
фото: Агния Кузнецова

Артём Ткаченко, Равшана Куркова и Кристина Асмус попали в волшебный мир
фото: Равшана Куркова

Артём Ткаченко, Равшана Куркова и Кристина Асмус попали в волшебный мир
фото: Анна Пескова

Артём Ткаченко, Равшана Куркова и Кристина Асмус попали в волшебный мир
фото: Кристина Асмус

Артём Ткаченко, Равшана Куркова и Кристина Асмус попали в волшебный мир
фото: Анна Чурина с дочерью Ксенией

Артём Ткаченко, Равшана Куркова и Кристина Асмус попали в волшебный мир
фото: Наташа Королева с сыном Архипом и его подругой

Артём Ткаченко, Равшана Куркова и Кристина Асмус попали в волшебный мир
фото: Артем Ткаченко с женой Екатериной

Артём Ткаченко, Равшана Куркова и Кристина Асмус попали в волшебный мир
фото: Виктор Добронравов с женой Александрой и дочерью Варварой

Артём Ткаченко, Равшана Куркова и Кристина Асмус попали в волшебный мир
фото: Антон Лаврентьев

Артём Ткаченко, Равшана Куркова и Кристина Асмус попали в волшебный мир
фото: Екатерина Кабак и Никита Дювбанов

Артём Ткаченко, Равшана Куркова и Кристина Асмус попали в волшебный мир
фото: Анастасия Крайнова

Артём Ткаченко, Равшана Куркова и Кристина Асмус попали в волшебный мир
фото: Егор Баранов

Фэнтези «Эбигейл» можно будет увидеть в широком прокате уже 22 августа.
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Артём Ткаченко, Равшана Куркова и Кристина Асмус попали в волшебный мир фотографии
Артём Ткаченко, Равшана Куркова и Кристина Асмус попали в волшебный мир фотографии
Артём Ткаченко, Равшана Куркова и Кристина Асмус попали в волшебный мир фотографии
Артём Ткаченко, Равшана Куркова и Кристина Асмус попали в волшебный мир фотографии
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