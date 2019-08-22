Артём Ткаченко, Равшана Куркова и Кристина Асмус попали в волшебный мир

20 октября в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фэнтези «Эбигейл»
режиссера Александра Богуславского
о девушке, в которой просыпаются магические способности.
Атмосфера, созданная в кинотеатре, перед просмотром настроила зрителей на нужный лад: оркестровая музыка, иллюзионисты и «инспекторы», словно сошедшие с экрана, перенесли гостей вечера в сказочный мир. Представляли картину члены съёмочной группы: продюсеры Евгений Мелентьев
и Владимир Денисюк
, режиссёр Александр Богуславский, актёры Артём Ткаченко
, Равшана Куркова
, Никита Тарасов
, Марта Тимофеева
, Глеб Бочков
, Никита Дювбанов
, Оливье Сиу
и другие.
Помимо создателей ленты, по красной дорожке прошли звездные гости премьеры, среди которых оказались Лев Лещенко
, Наташа Королёва
, Кристина Асмус
, Агния Кузнецова
, Виктор Добронравов
, Егор Баранов
, Анастасия Крайнова
, Антон Лаврентьев
, Екатерина Кабак
, Алёна Чехова
, Вячеслав Тельнов
, Анна Пескова
, Давид Шнейдеров
, Николай Табашников
и многие другие.
фото: Марта Тимофеева
фото: Оливье Сиу
фото: Агния Кузнецова
фото: Равшана Куркова
фото: Анна Пескова
фото: Кристина Асмус
фото: Анна Чурина с дочерью Ксенией
фото: Наташа Королева с сыном Архипом и его подругой
фото: Артем Ткаченко с женой Екатериной
фото: Виктор Добронравов с женой Александрой и дочерью Варварой
фото: Антон Лаврентьев
фото: Екатерина Кабак и Никита Дювбанов
фото: Анастасия Крайнова
фото: Егор Баранов
Фэнтези «Эбигейл»
можно будет увидеть в широком прокате уже 22 августа.