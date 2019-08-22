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Яна Гладких попросила помощи для ещё не рождённого ребёнка

22 августа
2019 год

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22 августа 2019
Российская актриса театра и кино и бывшая жена Никиты Ефремова Яна Гладких ждёт второго ребёнка. На одном из обследований будущая мама узнала, что у её Стёпки (именно так Яна и её муж Иван решили назвать второго сына) транспозиция магистральных сосудов - порок, при котором аорта и ствол лёгочной артерии расположены неправильно относительно друг друга и камер сердца.

Яна Гладких попросила помощи для ещё не рождённого ребёнка

«Когда мы с Ваней узнали о диагнозе, я не говорила никому, - вспоминает Гладких. - Но знала, что не буду переступать через жизнь… У каждого человека однажды наступает момент, когда нужно от чего-то отказаться и выбрать что-то одно. В этом и есть сложность и одновременно чудо человеческого бытия. Мы все обречены и параллельно награждены этой возможностью – выбирать. И в зависимости от того, что ты выбрал, и складывается потом твоя судьба… Я выбрала Стёпу. Я сделаю для него всё».

Для того, чтобы ребёнок смог жить полноценной жизнью, ему необходима операция на открытом сердце в первый день после появления на свет.

«Это называется «переключение», они поменяют местами аорту и лёгочный ствол, которые сейчас расположены не так, как у всех, и не могут качать кровь так, как нужно», - поясняет Яна.

Фонд «АиФ. Доброе сердце» начал сбор средств в размере 4,5 млн рублей на операцию в немецкой клинике для Степана Гладких. Все подробности о том, как помочь малышу, можно узнать по ссылке.

Яна Гладких попросила помощи для ещё не рождённого ребёнка
фото: Яна Гладких с сыном Лёвой

Яна Гладких известна зрителям по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Куприн», «Небесный суд. Продолжение», «Город», «Ставка на любовь», «Частица Вселенной» и других. После развода с Ефремовым она вышла замуж за звукооператора Ивана Ширшова и родила ему сына Лёву.

«Первого сына, Лёву, Ваня рожал со мной, - рассказала актриса. - Да так хорошо рожал, что врач даже оставлял меня на него, выходил на несколько часов из палаты. И курсы тоже все со мной просидел… Ваня вообще моя опора. Совершенно мой человек. Он тоже из творче­ской сферы, звукорежиссёр, раньше работал на «Детском радио». Мы вместе всего 2 года, и вот уже вторая беременность подходит к концу… Через 2 недели после рождения Лёвы я уже выскочила играть спектакль, а с сыном остался Ваня. Привозил его ко мне в антракте, чтобы я могла покормить. Репетировали булгаковский «Бег» целыми днями, я отпрашивалась между сценами, сцеживала молоко, вывешивала его за окно гримёрки, Ваня приезжал забирать. Так несколько месяцев эти пакеты с молоком и украшали внутренний двор здания в Камергерском. И все знали, что это моё, это трогать нельзя. А если вдруг забывала забрать пакеты с окна, вахтёр напоминал: «Вы, кажется, ваше молочко забыли…» Мы так решили: пока у меня есть работа, я работаю, а Ваня помогает с Лёвой. Актёрская профессия такова, что сейчас есть контракт, есть деньги, а завтра нет. Нужно постоянно, как говорится, быть в обойме, потому что иначе тебя забывают. Но я с самого начала, ещё только поступая в театральный, понимала про себя, что никогда не скажу, что искусство – это алтарь. Я знала, что я – это я, а работа – это работа».
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Яна Гладких попросила помощи для ещё не рождённого ребёнка фотографии
Яна Гладких попросила помощи для ещё не рождённого ребёнка фотографии
Яна Гладких попросила помощи для ещё не рождённого ребёнка фотографии
Яна Гладких попросила помощи для ещё не рождённого ребёнка фотографии
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