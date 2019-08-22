Яна Гладких попросила помощи для ещё не рождённого ребёнка

Российская актриса театра и кино и бывшая жена Никиты ЕфремоваЯна Гладких ждёт второго ребёнка. На одном из обследований будущая мама узнала, что у её Стёпки (именно так Яна и её муж Иван решили назвать второго сына) транспозиция магистральных сосудов - порок, при котором аорта и ствол лёгочной артерии расположены неправильно относительно друг друга и камер сердца.
«Когда мы с Ваней узнали о диагнозе, я не говорила никому, - вспоминает Гладких. - Но знала, что не буду переступать через жизнь… У каждого человека однажды наступает момент, когда нужно от чего-то отказаться и выбрать что-то одно. В этом и есть сложность и одновременно чудо человеческого бытия. Мы все обречены и параллельно награждены этой возможностью – выбирать. И в зависимости от того, что ты выбрал, и складывается потом твоя судьба… Я выбрала Стёпу. Я сделаю для него всё».
Для того, чтобы ребёнок смог жить полноценной жизнью, ему необходима операция на открытом сердце в первый день после появления на свет.
«Это называется «переключение», они поменяют местами аорту и лёгочный ствол, которые сейчас расположены не так, как у всех, и не могут качать кровь так, как нужно», - поясняет Яна.
Фонд «АиФ. Доброе сердце» начал сбор средств в размере 4,5 млн рублей на операцию в немецкой клинике для Степана Гладких. Все подробности о том, как помочь малышу, можно узнать по ссылке.
«Первого сына, Лёву, Ваня рожал со мной, - рассказала актриса. - Да так хорошо рожал, что врач даже оставлял меня на него, выходил на несколько часов из палаты. И курсы тоже все со мной просидел… Ваня вообще моя опора. Совершенно мой человек. Он тоже из творческой сферы, звукорежиссёр, раньше работал на «Детском радио». Мы вместе всего 2 года, и вот уже вторая беременность подходит к концу… Через 2 недели после рождения Лёвы я уже выскочила играть спектакль, а с сыном остался Ваня. Привозил его ко мне в антракте, чтобы я могла покормить. Репетировали булгаковский «Бег» целыми днями, я отпрашивалась между сценами, сцеживала молоко, вывешивала его за окно гримёрки, Ваня приезжал забирать. Так несколько месяцев эти пакеты с молоком и украшали внутренний двор здания в Камергерском. И все знали, что это моё, это трогать нельзя. А если вдруг забывала забрать пакеты с окна, вахтёр напоминал: «Вы, кажется, ваше молочко забыли…» Мы так решили: пока у меня есть работа, я работаю, а Ваня помогает с Лёвой. Актёрская профессия такова, что сейчас есть контракт, есть деньги, а завтра нет. Нужно постоянно, как говорится, быть в обойме, потому что иначе тебя забывают. Но я с самого начала, ещё только поступая в театральный, понимала про себя, что никогда не скажу, что искусство – это алтарь. Я знала, что я – это я, а работа – это работа».