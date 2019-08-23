ревью

На скаку: Джулия Робертс, Мария Голубкина и другие заядлые наездники

Заявки можно подавать со 2 по 20 сентября.

Фонд кино объявил о новых конкурсах на получение господдержки

В самой первой постановке роль мальчика играл юный Николай Басков.

Музыкальный спектакль «Баранкин, будь человеком!» возвращается на сцену

Ирина Алферова попадает в заложники вместе со школьниками

«Охотник за разумом». Второй сезон: Страшнее трупов только сверхурочные

Медведю Бриару его друзьям предстоит пережить невероятные приключения в доисторическом мире.

«Ла-Ла Ленд»: Гослинг и Стоун на фабрике грёз

Обзор сериалов

«Учителя»: Я календарь переверну – и снова 1 сентября

Создатель «Полицейского с Рублевки» – теперь о других «бюджетниках»