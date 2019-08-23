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На скаку: Джулия Робертс, Мария Голубкина и другие заядлые наездники

23 августа
2019 год

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23 августа 2019
29 августа в российский прокат выходит фильм «Команда мечты» с Яном Цапником в роли футбольного комментатора Степана Вершинина, уволенного с телевидения за чрезмерную горячность. В поисках нового источника средств к существованию Вершинин оказывается в компании подростков и лошадей - на юношеских соревнованиях по конному спорту.

На скаку: Джулия Робертс, Мария Голубкина и другие заядлые наездники

И раз уж речь зашла о таких прекрасных созданиях, как лошади и актёры, то Кино-Театр.ру решил вспомнить 5 звезд кино, увлекающихся верховой ездой.

Джулия Робертс

На скаку: Джулия Робертс, Мария Голубкина и другие заядлые наездники
фото: Джулия Робертс

Джулия Робертс с детства умеет держаться в седле. Актриса наслаждалась обществом лошадей на своем мексиканском ранчо, пока ей не пришла в голову идея съездить в Монголию и снять документальный фильм «Дикие лошади Монголии». Джулия несколько недель жила среди кочевников, изучая их образ жизни и особые отношения с лошадьми.

Кэйли Куоко

На скаку: Джулия Робертс, Мария Голубкина и другие заядлые наездники
фото: Кейли Куоко

Звезда сериала «Теория Большого взрыва» Кейли Куоко не просто любит покататься на лошадках, а довольно давно и серьезно увлекается конкуром, что, конечно, предполагает определенный риск. В 2010 году Кейли приковыляла в студию шоу Эллен ДеДженерес на костылях со сломанной ногой и рассказала душещипательную историю. В конце очередной тренировки по прыжкам лошадь Кейли неожиданно чего-то испугалась и сбросила свою наездницу. И пока Кейли «лежала на земле и хохотала», лошадь, всё еще находясь в состоянии испуга, решила убраться от своей наездницы подальше, перескочив через неё. Но не рассчитала расстояния и приземлилась копытом прямо на ногу Кейли.

На скаку: Джулия Робертс, Мария Голубкина и другие заядлые наездники
фото: Кейли Куоко

С тех пор на левой ноге Кейли красуется здоровенный продольный шрам, а её щиколотку оплетают изнутри две железные пластины. Но Кейли ни минуты не раздумывала о том, стоит ли ей и дальше заниматься верховой ездой: «Это не было связано с прыжками, это даже не было какой-то технической ошибкой или оплошностью, это просто такая дурацкая случайность. Но я не могу дождаться момента, когда снова смогу сесть в седло».


Ричард Гир

На скаку: Джулия Робертс, Мария Голубкина и другие заядлые наездники
фото: Ричард Гир

Свою любовь к лошадям Ричард Гир сформулировал в выборе конкретной породы - аппалузы. Впервые актёр влюбился в этих лошадей еще в 1970-х годах, во время работы над бродвейской постановкой «Голова киллера». Тогда он узнал об индейцах Не-персе, которые вывели эту породу лошадей. А позже и сам прикупил себе аппалузу, сказав в одном из интервью, что первая лошадь, как первая девушка - незабываема.

Вигго Мортенсен

На скаку: Джулия Робертс, Мария Голубкина и другие заядлые наездники
фото: Вигго Мортенсен

Достопочтенный Арагорн мирового кинематографа, Вигго Мортенсен не только актёр, фотограф, музыкант, поэт, художник, швец и жнец, но ещё и любитель лошадей. Причем, Вигго имеет привычку прикипать к лошадям-коллегам: как минимум трёх лошадей Вигго выкупил после окончания съемок фильмов, в которых он с ними познакомился. Так было, например, с конём Юраюсом, с которым у актера возникла особая связь во время съемок «Властелина колец». Кроме того, Вигго выступает защитником диких мустангов и успел даже выпустить книгу лошадиных фотографий под незатейливым названием «Лошадь - это добро».

На скаку: Джулия Робертс, Мария Голубкина и другие заядлые наездники

Мария Голубкина

На скаку: Джулия Робертс, Мария Голубкина и другие заядлые наездники
фото: Мария Голубкина

По собственному признанию, Мария Голубкина с детства грезила лошадьми и в подростковом возрасте записалась на занятие в конноспортивный клуб, мечтая в будущем о победах и медалях. Часть этих амбиций осуществились - Мария выиграла несколько соревнований по выездке и обзавелась собственным жеребцом по кличке Урал. Добившись успехов, Мария оставила конный спорт и погрузилась в актерство.

«Команда мечты» в прокате с 29 августа.

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фильмы
Властелин колецКоманда мечтыТеория Большого взрыва

фотографии >>
На скаку: Джулия Робертс, Мария Голубкина и другие заядлые наездники фотографии
На скаку: Джулия Робертс, Мария Голубкина и другие заядлые наездники фотографии
На скаку: Джулия Робертс, Мария Голубкина и другие заядлые наездники фотографии
На скаку: Джулия Робертс, Мария Голубкина и другие заядлые наездники фотографии
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