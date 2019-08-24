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Алена Котова, Владимир Епифанцев и Анатолий Журавлев погрузились в атмосферу русской глубинки

24 августа
2019 год

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24 августа 2019
22 августа в кинотеатре «Лекторий» на ВДНХ состоялся закрытый показ комедийного сериала «Жуки». Свой новый проект представили креативный продюсер телеканала ТНТ Вячеслав Дусмухаметов, авторы сценария Максим Пешков и Сергей Нотариус, режиссер Константин Смирнов, а также актеры сериала Вячеслав Чепурченко, Вадим Дубровин, Павел Комаров, Владимир Епифанцев, Максим Лагашкин и Анастасия Акатова.

Алена Котова, Владимир Епифанцев и Анатолий Журавлев погрузились в атмосферу русской глубинки

Увидеть в числе первых главную комедийную премьеру этой осени пришли Анфиса Вистингаузен, Валерия Дмитриева, Валерия Козлова, Анна Байдавлетова, Алёна Котова и другие.

Алена Котова, Владимир Епифанцев и Анатолий Журавлев погрузились в атмосферу русской глубинки
фото: Анастасия Акатова

Алена Котова, Владимир Епифанцев и Анатолий Журавлев погрузились в атмосферу русской глубинки
фото: Анатолий Журавлев

Алена Котова, Владимир Епифанцев и Анатолий Журавлев погрузились в атмосферу русской глубинки
фото: Анфиса Вистингаузен

Алена Котова, Владимир Епифанцев и Анатолий Журавлев погрузились в атмосферу русской глубинки
фото: Виктор Бычков

Алена Котова, Владимир Епифанцев и Анатолий Журавлев погрузились в атмосферу русской глубинки
фото: Валерия Дмитриева

Алена Котова, Владимир Епифанцев и Анатолий Журавлев погрузились в атмосферу русской глубинки
фото: Алёна Котова и Артур Бичакиан

Алена Котова, Владимир Епифанцев и Анатолий Журавлев погрузились в атмосферу русской глубинки
фото: Владимир Епифанцев и Юлия Семенова

Алена Котова, Владимир Епифанцев и Анатолий Журавлев погрузились в атмосферу русской глубинки
фото: Валерия Козлова и Анна Байдавлетова

Алена Котова, Владимир Епифанцев и Анатолий Журавлев погрузились в атмосферу русской глубинки
фото: Григорий Кокоткин

Алена Котова, Владимир Епифанцев и Анатолий Журавлев погрузились в атмосферу русской глубинки
фото: Вячеслав Чепурченко, Вадим Дубровин и Павел Комаров

По сюжету три продвинутых москвича разработали уникальное приложение, заинтересовавшее серьезного инвестора. Он готов вложить в их проект миллионы, но героев неожиданно призывают в армию. Чтобы не сорвать сделку всей жизни, парни устраиваются на альтернативную службу в глухой деревне Жуки Саратовской области, где не так-то просто достать компьютер, а поймать интернет вообще практически невозможно.

Премьера сериала состоится 2 сентября в 20:30 на телеканале ТНТ.
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фотографии >>
Алена Котова, Владимир Епифанцев и Анатолий Журавлев погрузились в атмосферу русской глубинки фотографии
Алена Котова, Владимир Епифанцев и Анатолий Журавлев погрузились в атмосферу русской глубинки фотографии
Алена Котова, Владимир Епифанцев и Анатолий Журавлев погрузились в атмосферу русской глубинки фотографии
Алена Котова, Владимир Епифанцев и Анатолий Журавлев погрузились в атмосферу русской глубинки фотографии
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