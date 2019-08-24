Алена Котова, Владимир Епифанцев и Анатолий Журавлев погрузились в атмосферу русской глубинки

фото: Вячеслав Чепурченко, Вадим Дубровин и Павел Комаров
По сюжету три продвинутых москвича разработали уникальное приложение, заинтересовавшее серьезного инвестора. Он готов вложить в их проект миллионы, но героев неожиданно призывают в армию. Чтобы не сорвать сделку всей жизни, парни устраиваются на альтернативную службу в глухой деревне Жуки Саратовской области, где не так-то просто достать компьютер, а поймать интернет вообще практически невозможно.
Премьера сериала состоится 2 сентября в 20:30 на телеканале ТНТ.