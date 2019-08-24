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Роберт Дауни-младший и Кристина Агилера стали «Легендами Диснея»

24 августа
2019 год

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24 августа 2019
Актриса и певица Кристина Агилера и актер Роберт Дауни-младший были удостоены премии «Легенда Диснея» за экстраординарный и существенный вклад в историю «The Walt Disney Company». Также актеры оставили свои отпечатки для музея киностудии Walt Disney. В этом году статуэтку в виде руки Микки Мауса, держащей волшебную палочку, получили 12 человек.

Роберт Дауни-младший и Кристина Агилера стали «Легендами Диснея»

Кристина Агилера была так рада этой награде, что едва не расплакалась.

«Это намного круче, чем «Грэмми»! Я подумала, что вы должны это знать.. Большое спасибо за эту удивительную честь. Это так необычно... Я едва сдерживаю слезы», - поделилась эмоциями актриса.

Роберт Дауни-младший и Кристина Агилера стали «Легендами Диснея»

А Роберт Дауни-младший, в свою очередь, заявил, что Дисней у него связан не с самыми счастливыми воспоминаниями. Как-то раз в Диснейленде его арестовали.

«Когда я впервые пошел в «Диснейленд», меня отвезли в другое место… сразу после ареста. Я попал в удивительно дружелюбный участок. Получил строгое предупреждение и вернулся, если правильно помню, к очень разочарованному сопровождающему», - рассказал актер.

Роберт Дауни-младший и Кристина Агилера стали «Легендами Диснея»

Дауни-младший извинился перед теми, кому пришлось задержать его за курение травки в гондоле.

«Простите, я не хотел еще больше усложнять ситуацию и намекать на то, что можно как-нибудь разрешить курение травки в гондоле или в каких-нибудь аттракционах».

Однако сейчас, по словам Дауни-младшего, Дисней для него значит многое. Люди в зале оценили веселую историю актера и поддержали его аплодисментами.
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Роберт Дауни-младший и Кристина Агилера стали «Легендами Диснея» фотографии
Роберт Дауни-младший и Кристина Агилера стали «Легендами Диснея» фотографии
Роберт Дауни-младший и Кристина Агилера стали «Легендами Диснея» фотографии
Роберт Дауни-младший и Кристина Агилера стали «Легендами Диснея» фотографии
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