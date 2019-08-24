Роберт Дауни-младший и Кристина Агилера стали «Легендами Диснея»

Актриса и певица Кристина Агилера
и актер Роберт Дауни-младший
были удостоены премии «Легенда Диснея» за экстраординарный и существенный вклад в историю «The Walt Disney Company». Также актеры оставили свои отпечатки для музея киностудии Walt Disney. В этом году статуэтку в виде руки Микки Мауса, держащей волшебную палочку, получили 12 человек.
Кристина Агилера была так рада этой награде, что едва не расплакалась.
«Это намного круче, чем «Грэмми»! Я подумала, что вы должны это знать.. Большое спасибо за эту удивительную честь. Это так необычно... Я едва сдерживаю слезы»
, - поделилась эмоциями актриса.
А Роберт Дауни-младший, в свою очередь, заявил, что Дисней у него связан не с самыми счастливыми воспоминаниями. Как-то раз в Диснейленде его арестовали.
«Когда я впервые пошел в «Диснейленд», меня отвезли в другое место… сразу после ареста. Я попал в удивительно дружелюбный участок. Получил строгое предупреждение и вернулся, если правильно помню, к очень разочарованному сопровождающему»
, - рассказал актер.
Дауни-младший извинился перед теми, кому пришлось задержать его за курение травки в гондоле.
«Простите, я не хотел еще больше усложнять ситуацию и намекать на то, что можно как-нибудь разрешить курение травки в гондоле или в каких-нибудь аттракционах»
.
Однако сейчас, по словам Дауни-младшего, Дисней для него значит многое. Люди в зале оценили веселую историю актера и поддержали его аплодисментами.