Мария Порошина и Александр Жигалкин презентовали новый сезон сериала «Родители»

На днях в московском ресторане Food Embassy состоялась презентация второго сезона сериала «Родители»
с Марией Порошиной
и Александром Самойленко
в главных ролях.
После показа первых серий сезона режиссер сериала Александр Жигалкин
рассказал, как пять лет назад пригласил Порошину в сериал «Родители».
«Маша - совершенно невероятная комедийная актриса. Никто об этом не знал, пока я не убедил всех попробовать ее на эту роль. Все привыкли к образу Марии Михайловны, как женщины с тяжелой судьбой в драматических картинах. Поскольку мы давно знакомы с Машей, я знаю ее с другой стороны, как невероятную хохотунью и человека с удивительным чувством юмора. Я счастлив, что наша совместная работа продолжается и будет продолжаться. Маша — это счастье проекта»
, - рассказал Жигалкин.
Кстати, Порошиной было легко вжиться в роль многодетной матери, ведь у самой актрисы пятеро детей.
«Каждый ребенок требует своего подхода и ответственности. Кому-то нужна ласка и поддержка, кого-то нужно убедить, что все хорошо, даже, когда в этот период все совершенно не так. Уверенность мамы в том, что ее ребенок - самый лучший и прекрасный, дает ему сил и веры в себя в этой нелегкой жизни. Для меня материнство - это новые испытания, подарки, тревоги, победы. Сложно, но интересно. Я лет с 16 мечтала, чтобы у меня была большая семья и много детей. Можно сказать, это детская мечта, которая реализовалась. Теперь главное их воспитать, вырастить и довести до какого-то определенного возраста. Потом, кажется, можно будет расслабиться, но - пойдут же внуки!»
, - поделилась Порошина.
Премьера сериала «Родители» состоится на телеканале «Супер» уже 26 августа в 19:00