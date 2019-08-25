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Мария Порошина и Александр Жигалкин презентовали новый сезон сериала «Родители»

25 августа
2019 год

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25 августа 2019
На днях в московском ресторане Food Embassy состоялась презентация второго сезона сериала «Родители» с Марией Порошиной и Александром Самойленко в главных ролях.

Мария Порошина и Александр Жигалкин презентовали новый сезон сериала «Родители»

После показа первых серий сезона режиссер сериала Александр Жигалкин рассказал, как пять лет назад пригласил Порошину в сериал «Родители».

Мария Порошина и Александр Жигалкин презентовали новый сезон сериала «Родители»

«Маша - совершенно невероятная комедийная актриса. Никто об этом не знал, пока я не убедил всех попробовать ее на эту роль. Все привыкли к образу Марии Михайловны, как женщины с тяжелой судьбой в драматических картинах. Поскольку мы давно знакомы с Машей, я знаю ее с другой стороны, как невероятную хохотунью и человека с удивительным чувством юмора. Я счастлив, что наша совместная работа продолжается и будет продолжаться. Маша — это счастье проекта», - рассказал Жигалкин.

Кстати, Порошиной было легко вжиться в роль многодетной матери, ведь у самой актрисы пятеро детей.

Мария Порошина и Александр Жигалкин презентовали новый сезон сериала «Родители»

«Каждый ребенок требует своего подхода и ответственности. Кому-то нужна ласка и поддержка, кого-то нужно убедить, что все хорошо, даже, когда в этот период все совершенно не так. Уверенность мамы в том, что ее ребенок - самый лучший и прекрасный, дает ему сил и веры в себя в этой нелегкой жизни. Для меня материнство - это новые испытания, подарки, тревоги, победы. Сложно, но интересно. Я лет с 16 мечтала, чтобы у меня была большая семья и много детей. Можно сказать, это детская мечта, которая реализовалась. Теперь главное их воспитать, вырастить и довести до какого-то определенного возраста. Потом, кажется, можно будет расслабиться, но - пойдут же внуки!», - поделилась Порошина.

Мария Порошина и Александр Жигалкин презентовали новый сезон сериала «Родители»

Мария Порошина и Александр Жигалкин презентовали новый сезон сериала «Родители»

Мария Порошина и Александр Жигалкин презентовали новый сезон сериала «Родители»

Премьера сериала «Родители» состоится на телеканале «Супер» уже 26 августа в 19:00
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Мария Порошина и Александр Жигалкин презентовали новый сезон сериала «Родители» фотографии
Мария Порошина и Александр Жигалкин презентовали новый сезон сериала «Родители» фотографии
Мария Порошина и Александр Жигалкин презентовали новый сезон сериала «Родители» фотографии
Мария Порошина и Александр Жигалкин презентовали новый сезон сериала «Родители» фотографии
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