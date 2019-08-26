Названа самая высокооплачиваемая актриса в мире

Журнал Forbes составил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блондинок актрис, возглавила который звезда «Мстителей»Скарлетт Йоханссон. За прошедший год актриса заработала 56 миллионов долларов, причём большую часть её дохода составили гонорары за роль Чёрной вдовы в фильмах Marvel.
фото: Скарлетт Йоханссон
На второй позиции рейтинга расположилась колумбийская и американская актриса София Вергара, заработавшая 44, 1 миллиона долларов. Она известна зрителям по роли в «Американской семейке». Третье место заняла Риз Уизерспун, получившая за год 35 миллионов долларов.