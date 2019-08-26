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Названа самая высокооплачиваемая актриса в мире

26 августа
2019 год

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26 августа 2019
Журнал Forbes составил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блондинок актрис, возглавила который звезда «Мстителей» Скарлетт Йоханссон. За прошедший год актриса заработала 56 миллионов долларов, причём большую часть её дохода составили гонорары за роль Чёрной вдовы в фильмах Marvel.

Названа самая высокооплачиваемая актриса в мире
фото: Скарлетт Йоханссон

На второй позиции рейтинга расположилась колумбийская и американская актриса София Вергара, заработавшая 44, 1 миллиона долларов. Она известна зрителям по роли в «Американской семейке». Третье место заняла Риз Уизерспун, получившая за год 35 миллионов долларов.

Следом в рейтинге идёт коллега Уизерспун по сериалу «Большая маленькая ложь» Николь Кидман, затем - Дженнифер Энистон, Кейли Куоко, Элизабет Мосс, Марго Робби, Шарлиз Терон и Эллен Помпео.

В рейтинге самых высокооплачиваемых актеров на первой строчке оказался Дуэйн «Скала» Джонсон. Актер, который на днях сыграл свадьбу со своей возлюбленной, заработал почти 90 миллионов долларов.
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Названа самая высокооплачиваемая актриса в мире фотографии
Названа самая высокооплачиваемая актриса в мире фотографии
Названа самая высокооплачиваемая актриса в мире фотографии
Названа самая высокооплачиваемая актриса в мире фотографии
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