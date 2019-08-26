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«Роль жены гения мне вполне подходит»: Стася Милославская рассказала о своём избраннике

26 августа
2019 год

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26 августа 2019
Александр Петров и Стася Милославская пока не подтверждают свой роман, однако уже несколько раз появлялись на светских мероприятиях вместе и даже ездили вдвоем отдыхать.

На недавнюю премьеру фильма «Бык» Бориса Акопова Милославская также пришла в сопровождении Александра, однако на красную дорожку актеры вышли по отдельности. В одном из интервью актриса рассказала, каким должен быть парень её мечты, и теперь мы можем решить, подходит ли под это описание Петров.

«Роль жены гения мне вполне подходит»: Стася Милославская рассказала о своём избраннике

«Мой мужчина надежный, заботливый, образованный, с чувством юмора и самоиронией, - заявила Стася. - Тот, за кем я пойду, с кем в отношениях я буду ведомой. В жизни я сильная и независимая, а с ним хочется чувствовать себя малышкой. Для меня не проблема, если мужчина будет успешнее — роль жены гения мне вполне подходит».

Слухи о новом романе Александра Петрова появились в начале лета, когда его все чаще стали замечать вместе с начинающей актрисой Стасей Милославской. Парочка мило общалась, но не афишировала чувств на публике. Позже актеры отправились в совместный отпуск, однако не стали постить совместных фотографий, ограничившись лишь пейзажами одних и тех же мест.
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«Роль жены гения мне вполне подходит»: Стася Милославская рассказала о своём избраннике фотографии
«Роль жены гения мне вполне подходит»: Стася Милославская рассказала о своём избраннике фотографии
«Роль жены гения мне вполне подходит»: Стася Милославская рассказала о своём избраннике фотографии
«Роль жены гения мне вполне подходит»: Стася Милославская рассказала о своём избраннике фотографии
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