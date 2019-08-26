«Роль жены гения мне вполне подходит»: Стася Милославская рассказала о своём избраннике

Александр Петров
и Стася Милославская
пока не подтверждают свой роман, однако уже несколько раз появлялись на светских мероприятиях вместе
и даже ездили вдвоем отдыхать.
На недавнюю премьеру фильма «Бык» Бориса Акопова
Милославская также пришла в сопровождении Александра, однако на красную дорожку актеры вышли по отдельности. В одном из интервью актриса рассказала, каким должен быть парень её мечты,
и теперь мы можем решить, подходит ли под это описание Петров
.
«Мой мужчина надежный, заботливый, образованный, с чувством юмора и самоиронией
, - заявила Стася. - Тот, за кем я пойду, с кем в отношениях я буду ведомой. В жизни я сильная и независимая, а с ним хочется чувствовать себя малышкой. Для меня не проблема, если мужчина будет успешнее — роль жены гения мне вполне подходит
».
Слухи о новом романе Александра Петрова появились в начале лета, когда его все чаще стали замечать вместе с начинающей актрисой Стасей Милославской. Парочка мило общалась, но не афишировала чувств на публике. Позже актеры отправились в совместный отпуск, однако не стали постить совместных фотографий, ограничившись лишь пейзажами одних и тех же мест.