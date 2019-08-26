Райан Рейнольдс поздравил Блейк Лайвли с днем рождения, опубликовав её неудачные фото

Райан Рейнольдс
оригинально поздравил супругу с днём рождения. Исполнитель роли «Дэдпула»
поделился серией забавных снимков 32-летней Блейк Лайвли
. На всех снимках жена Рейнольдса вышла неудачно, а вот сам актер выглядит превосходно. Звезда сериала «Сплетница»
запечатлена то с закрытыми от вспышки камеры глазами, то смотрящая в другую сторону, то и вовсе с «размытым» лицом.
Семья голливудских звезд считается одной из самых крепких в западном шоу-бизнесе. Недавно пара сообщила, что ждет третьего ребенка
. Секретом таких крепких отношений сами артисты считают свободу от предрассудков. Они любят публично высмеивать друг друга, соревнуясь в оригинальности шуток.
Несмотря на вечные подшучивания, актёры умеют преподносить друг другу и по-настоящему трогательные подарки. Так, Блейк Лайвли недавно подарила своему супругу
картину с изображением дома, который имеет для Рейнольдса особое значение.