«Если ты не пьёшь — можешь забыть о карьерном росте и новых знакомствах»: Иван Охлобыстин об алкоголизме

Иван Охлобыстин
начал свой творческий путь в 90-х. Его заметили после фильмов «ДМБ»
и «Даун Хаус»
режиссера Романа Качанова
. Однако повсеместную популярность Охлобыстин получил позднее благодаря участию в сериале «Интерны»
. Недавно Иван рассказал в своем интервью, что в начале актерской деятельности у него были сложности, решить которые ему помогал алкоголь. Охлобыстин понял, что вокруг него все выпивают, и это даже помогает им заключать взаимовыгодные сделки. Сам актёр изначально был равнодушен к спиртному, но решил, что нужно быть наравне с остальными, поэтому начал выпивать.
«Если ты не пьёшь — можешь забыть о карьерном росте и новых знакомствах
, - признался Охлобыстин. - Это пришлось на звонкие девяностые. Помню, как я начал выпивать. У меня была красивая бутылка абсента и набор из семи венских рюмочек. Я был неопытен, все семь наполнил и все семь выпил. Так открыл всю эту алкоголическую тематику, а потом года четыре жег
».
Актер заметил, что после этого у него действительно все наладилось с работой. Позже, однако, ситуация стала критической: алкоголь заменил Ивану воду. После этого Охлобыстин принял решение уменьшить употребление спиртного и даже начал отказываться от участия в светских мероприятиях, где есть риск выпить.
«Когда бываю в храмах, где есть икона «Неупиваемая чаша», на всякий случай свечку ставлю
, - заявил актер. - Отрезал все банкеты — они провоцируют
».