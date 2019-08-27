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Анфиса Черных, Александр Петров и Алексей Серебряков отправились в Кейптаун

27 августа
2019 год

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27 августа 2019
26 августа в московском кинотеатре «Горизонт» прошла премьера нового фильма Александра Велединского «В Кейптаунском порту». Картину гостям представили сам режиссёр и исполнители ведущих ролей: Владимир Стеклов, Данил Стеклов, Сергей Сосновский, Филипп Ершов, Анна Уколова, Максим Лагашкин и Анфиса Черных.

Анфиса Черных, Александр Петров и Алексей Серебряков отправились в Кейптаун

Поздравить съёмочную команду с премьерой и первыми посмотреть ленту пришли Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Кирилл Плетнев, Александр Петров, Константин Хабенский, Алексей Серебряков, Борис Грачевский и многие другие.

Анфиса Черных, Александр Петров и Алексей Серебряков отправились в Кейптаун
фото: Александр Петров

Анфиса Черных, Александр Петров и Алексей Серебряков отправились в Кейптаун
фото: Кирилл Плетнев

Анфиса Черных, Александр Петров и Алексей Серебряков отправились в Кейптаун
фото: Сергей Сосновский

Анфиса Черных, Александр Петров и Алексей Серебряков отправились в Кейптаун
фото: Максим Лагашкин

Анфиса Черных, Александр Петров и Алексей Серебряков отправились в Кейптаун
фото: Владимир и Данил Стекловы

Анфиса Черных, Александр Петров и Алексей Серебряков отправились в Кейптаун
фото: Алексей Серебряков

Анфиса Черных, Александр Петров и Алексей Серебряков отправились в Кейптаун
фото: Константин Фисенко и Филипп Ершов

Анфиса Черных, Александр Петров и Алексей Серебряков отправились в Кейптаун
фото: Владимир Вдовиченков и Елена Лядова

Анфиса Черных, Александр Петров и Алексей Серебряков отправились в Кейптаун
фото: Анфиса Черных

Анфиса Черных, Александр Петров и Алексей Серебряков отправились в Кейптаун
фото: Алексей Попогребский

Анфиса Черных, Александр Петров и Алексей Серебряков отправились в Кейптаун
фото: Борис Грачевский, Евдокия Германова и Владимир Игнатьев

Моряк, Пахан и Салажонок. Они встретились лишь однажды, летом 1945, на Дальнем Востоке, с оружием в руках и с серьезными намерениями. Все закончилось перестрелкой, и каждый из участников уверен, что убил двух других. Однако судьба подарила всем им долгую, насыщенную событиями жизнь. Пройдет более полувека и в один из дней в разных точках Земли произойдут события, связанные с той роковой встречей лета 1945, а зритель узнает, как круто изменила она жизнь каждого героя и не только.

В российский прокат «В Кейптаунском порту» выйдет уже 29 августа.
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Анфиса Черных, Александр Петров и Алексей Серебряков отправились в Кейптаун фотографии
Анфиса Черных, Александр Петров и Алексей Серебряков отправились в Кейптаун фотографии
Анфиса Черных, Александр Петров и Алексей Серебряков отправились в Кейптаун фотографии
Анфиса Черных, Александр Петров и Алексей Серебряков отправились в Кейптаун фотографии
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