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Александр Невский завел свою колонку в журнале

28 августа
2019 год

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28 августа 2019
Режиссер, актёр, продюсер и бодибилдер Александр Невский с радостью сообщил, что стал одним из членов Голливудской Ассоциации HFPA. Теперь актер и режиссер будет просматривать все картины-претенденты на «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Эту новость звезда брутальных боевиков решил повторно сообщить своим фанатам, однако теперь уже в собственной колонке в издании HELLO. «Русский Шварценеггер» не оставил читателей и без «секретов» съемочного процесса. Он рассказал о деталях создания своих фильмов. Невский признался, что ему приходится нелегко, ведь многие трюки он выполняет без каскадеров. Однако вдвойне тяжелее приходится, когда снятые сцены не попадают в картину.

Александр Невский завел свою колонку в журнале

«Одна из боевых сцен моей картины «Максимальный удар» проходила... на кухне! - рассказал Александр. - Мы работали над ней несколько дней с Джеймсом Лью (который позднее получил премию «Эмми» за постановку трюков в сериале Netflix «Люк Кейдж»), но в итоге, по решению режиссера Анджея Бартковяка, эта сцена в финальную версию фильма не вошла. Я был расстроен, но не стал спорить с Анджеем, который создал такие шедевры приключенческого жанра, как «Скорость» и «Ромео должен умереть».

Александр отметил, что обожает калифорнийские пляжи, несмотря на прохладную температуру воды даже в августе. Актер старается отдыхать на побережье дважды в неделю. Не обошлось и без полезных фитнес-советов, которыми Александр любезно поделился в своем блоге.

«Если у вас нет времени на тренажерный зал - встаньте пораньше и еще до завтрака выполните три подхода отжиманий от пола в широком упоре (укрепляются трицепсы и грудь), а затем еще три подхода отжиманий в узком упоре (дополнительная нагрузка на руки), - рекомендует Невский. - В каждом подходе выполняйте 8-10 отжиманий. Тренируйтесь в будние дни (в выходные - отдыхайте) и уже через несколько недель увидите результат»!
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