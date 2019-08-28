Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Вера Брежнева представила капсульную коллекцию обуви

28 августа
2019 год

Лайфстайл >>
28 августа 2019
Звезда фильма «Любовь в большом городе» Вера Брежнева вместе с основателем Aquazzura создала коллекцию обуви. В нее вошли 8 пар моделей, в которых сочетается итальянская эстетика и личные предпочтения певицы.

Вера Брежнева представила капсульную коллекцию обуви

Сама Брежнева признается, что была фанатом фирмы Aquazzura, постоянно выбирала их обувь для мероприятий и концертов, ценила удобство и дизайн. Когда Эдгардо Озорио, основатель Aquazzura, предложил Вере сделать совместную коллекцию, она не смогла ему отказать.

«Когда Эдгардо предложил мне сделать совместную коллекцию обуви - я согласилась без колебаний! Для меня большая честь стать соавтором коллекции культового мирового дизайнера, - признается Вера Брежнева. - Еще до нашего знакомства я очень часто выбирала для сцены и ковровой дорожки именно обувь Aquazzura - она сексуальная, качественная и очень удобная».

Вера Брежнева представила капсульную коллекцию обуви

Брежнева лично участвовала в создании коллекции: выбирала материал, цвет, высоту каблука. Именно поэтому певица не боится ручаться за качество всех моделей лично.

«В течение нескольких месяцев мы встречались и созванивались с Эдгардо, обсуждая детали и мои личные предпочтения: от цвета и материалов до самих моделей и высоты каблука, - поделилась Вера. - Нам хотелось сделать идеальную капсулу, которая будет в тренде и на все времена! В итоге получилась моя личная интерпретация must-have обуви в безукоризненном исполнении Aquazzura, которая будет радовать не один сезон».

Коллекция обуви от Веры Брежневой появится в бутике Aquazzura в Москве уже в октябре.
версия для печати
Ссылки по теме
Николай Басков и Вера Брежнева стали героями Marvel
Поиск по меткам
стиль
персоны
Вера Брежнева

фотографии >>
Вера Брежнева представила капсульную коллекцию обуви фотографии
Вера Брежнева представила капсульную коллекцию обуви фотографии
Вера Брежнева представила капсульную коллекцию обуви фотографии
Вера Брежнева представила капсульную коллекцию обуви фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Людмила Мальцева
27 августа ушла из жизни актриса Людмила Мальцева.
Игорь Хомский
25 августа погиб режиссёр Игорь Хомский.

День рождения >>

Юрий Беляев
Наталья Гундарева
Андрей Егоров (II)
Иван Жидков
Владимир Ивашов
Николай Кочегаров
Велта Лине
Даниил Спиваковский
Елена Турбал
Джек Блэк
Шарль Буайе
Бен Газзара
Рауль Кортез
Джейсон Пристли
Брайан Томпсон
Арми Хаммер
все родившиеся 28 августа >>

Афиша кино >>

В Кейптаунском порту
драма
Россия, 2018
Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков
драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, США, 2018
Коко-ди Коко-да
арт-хаус, драма
Дания, Швеция, 2019
Команда мечты
комедия, мелодрама, приключения, семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2019
Последнее испытание
боевик, драма
Россия, 2018
Спасатели
детский фильм, семейное кино, сказка, фэнтези
Китай, 2017
Битва
драма, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2019
Игра Ганнибала
психологический триллер, боевик
Канада, США, 2018
Кокоша — маленький дракон: Приключения в джунглях
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2018
Маленькие секреты большой компании
драма, комедия
Франция, Бельгия, 2019
Спящая принцесса
семейное кино, сказка
Япония, 2017
Суперсобаки
фильм о животных
Великобритания, Канада, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен