Вера Брежнева представила капсульную коллекцию обуви

Звезда фильма «Любовь в большом городе» Вера Брежнева
вместе с основателем Aquazzura создала коллекцию обуви. В нее вошли 8 пар моделей, в которых сочетается итальянская эстетика и личные предпочтения певицы.
Сама Брежнева признается, что была фанатом фирмы Aquazzura, постоянно выбирала их обувь для мероприятий и концертов, ценила удобство и дизайн. Когда Эдгардо Озорио, основатель Aquazzura, предложил Вере сделать совместную коллекцию, она не смогла ему отказать.
«Когда Эдгардо предложил мне сделать совместную коллекцию обуви - я согласилась без колебаний! Для меня большая честь стать соавтором коллекции культового мирового дизайнера
, - признается Вера Брежнева. - Еще до нашего знакомства я очень часто выбирала для сцены и ковровой дорожки именно обувь Aquazzura - она сексуальная, качественная и очень удобная
».
Брежнева лично участвовала в создании коллекции: выбирала материал, цвет, высоту каблука. Именно поэтому певица не боится ручаться за качество всех моделей лично.
«В течение нескольких месяцев мы встречались и созванивались с Эдгардо, обсуждая детали и мои личные предпочтения: от цвета и материалов до самих моделей и высоты каблука
, - поделилась Вера. - Нам хотелось сделать идеальную капсулу, которая будет в тренде и на все времена! В итоге получилась моя личная интерпретация must-have обуви в безукоризненном исполнении Aquazzura, которая будет радовать не один сезон
».
Коллекция обуви от Веры Брежневой появится в бутике Aquazzura в Москве уже в октябре.