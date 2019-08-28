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Равшана Куркова рассказала, как переехала в Москву

28 августа
2019 год

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28 августа 2019
Равшана Куркова выросла в семье артистов: мама играла в кино, папа выступал на сцене театра. Вопрос о будущем Равшаны даже не поднимался: уже в 12 лет юная Куркова сыграла небольшую роль в артхаусном фильме «Тайна папоротников», а в 8 классе изучала все предметы на английском. Родители знали, что у них растет одаренный во всех смыслах ребенок.

Кстати, именно изучение предметов на английском повлияло на выбор Равшаны переехать в Москву и поступить на филологический факультет Московского педагогического государственного университета. Актриса вспоминает, что Москва сразу же показалась ей непреступной, а темп жизни в большом городе едва ли мог сравниться с темпом, к которому привыкла девушка.

Равшана Куркова рассказала, как переехала в Москву

«Когда я впервые попала в Москву 20 лет назад, она меня ошеломила своим масштабом, темпом, количеством людей, событий, явлений, - призналась Куркова. - Неделя жизни в столице равнялась месяцу жизни в любом другом городе. На первый взгляд Москва казалась недоступной, холодной (я приехала сюда осенью), не самой приветливой и очень деловой красавицей. Она проверяла на стойкость, долго, с недоверием присматривалась, испытывала».

После обучения в МГПУ Куркова работала редактором на телевидении и помощником режиссера. Позже она прослушала курс лекций при ВГИКе и начала изучать актерское мастерство. Во многом именно работа, четкое знание того, чего хотела Равшана, и стальной характер помогли ей добиться успеха. Позже к актрисе пришло понимание темпа и особенностей Москвы, а вместе с тем и любовь к этому городу.

«Держаться заданного курса, не потеряться во всем этом очень помогала учеба, работа и сильный характер. Пусть не сразу, но постепенно моя любовь к этому городу стала взаимной, - рассказала актриса. - Обожаю Москву и людей, которые меня окружают. Вижу масштабы сердца этого города, его возможности. Для меня это место силы, вдохновения. Где бы ни работала, где бы ни отдыхала, сколько бы ни путешествовала – я страшно скучаю по этому городу и всегда возвращаюсь с радостью».

Сегодня Равшана Куркова часто появляется на экране. Недавно актриса была замечена на премьере киноленты «Эбигейл» режиссера Александра Богуславского. В фильме Равшана исполнила одну из главных ролей.
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