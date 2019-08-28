Победный танец Риналя Мухаметова

27 августа в столичном кинотеатре «КИНО ОККО Афимолл Сити» состоялась премьера танцевальной драмы «Битва». Картину зрителям представили создатели фильма: режиссёр и соавтор сценария Анар Аббасов, хореограф Евгений Барышев, а также исполнители главных ролей Риналь Мухаметов, Екатерина Кукуй, Анна Исаева, Артём Карпов, Анфиса Семина и другие.
По сюжету стрит дансер Антон делает стремительную карьеру – его команда побеждает на всех баттлах, он признанный хореограф и все его будущее связано с танцем. Однако несчастный случай рушит все планы – Антон лишается слуха, а с ним и всех надежд. Оказавшись в непривычном мире тишины, Антон постепенно понимает, что это не конец. Страсть к танцу, воля к победе и любовь к жизни подсказывают ему новый путь к заветной мечте. И его главная битва еще впереди.