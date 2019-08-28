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Победный танец Риналя Мухаметова

28 августа
2019 год

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28 августа 2019
27 августа в столичном кинотеатре «КИНО ОККО Афимолл Сити» состоялась премьера танцевальной драмы «Битва». Картину зрителям представили создатели фильма: режиссёр и соавтор сценария Анар Аббасов, хореограф Евгений Барышев, а также исполнители главных ролей Риналь Мухаметов, Екатерина Кукуй, Анна Исаева, Артём Карпов, Анфиса Семина и другие.

Победный танец Риналя Мухаметова

Первыми ленту удалось посмотреть Александре Ревенко, Авелине Квасовой, Павлу Стонту, Марике Шмуксте, Антону Малышеву, Sofya Skya и многим другим.

Победный танец Риналя Мухаметова
фото: Риналь Мухаметов

Победный танец Риналя Мухаметова
фото: Александра Ревенко

Победный танец Риналя Мухаметова
фото: Анна Исаева

Победный танец Риналя Мухаметова
фото: Анар Аббасов

Победный танец Риналя Мухаметова
фото: Павел Стонт

Победный танец Риналя Мухаметова
фото: Sofya Skya

По сюжету стрит дансер Антон делает стремительную карьеру – его команда побеждает на всех баттлах, он признанный хореограф и все его будущее связано с танцем. Однако несчастный случай рушит все планы – Антон лишается слуха, а с ним и всех надежд. Оказавшись в непривычном мире тишины, Антон постепенно понимает, что это не конец. Страсть к танцу, воля к победе и любовь к жизни подсказывают ему новый путь к заветной мечте. И его главная битва еще впереди.

В широкий прокат «Битва» выйдет 29 августа.
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Победный танец Риналя Мухаметова фотографии
Победный танец Риналя Мухаметова фотографии
Победный танец Риналя Мухаметова фотографии
Победный танец Риналя Мухаметова фотографии
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