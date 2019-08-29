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Елена Бирюкова вышла замуж

29 августа
2019 год

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29 августа 2019
Актриса Елена Бирюкова и ювелир Илья Хорошилов прожили вместе более десяти лет, но так и не были женаты. У пары родилась дочь Аглая, и только теперь родители девочки решили сыграть свадьбу.

Актриса символично вышла замуж в День кино. Об этом она не забыла упомянуть в прямой трансляции в одной из социальных сетей, попутно поздравив актеров и режиссеров.

Елена Бирюкова вышла замуж

«Ну друзья мои, мы поехали в путь, поздравьте нас, - сообщила Елена. – И с днем кино всех! Поздравляю всех актрис, актеров, режиссеров и всех, кто причастен к кино. У нас сегодня замечательный день, решили по-крутому отпраздновать день кино. Теперь Илья не будет забывать поздравить нас с годовщиной свадьбы!»

Актриса успевала держать своих подписчиков в курсе происходящего, а также поделилась с ними чудесной фотографией, на которой муж трогательно держит ее за руку.

«За тобой хоть на край света!», — подписала Елена фотографию.

Елена не впервые выходит замуж. Она успела сыграть свадьбу с рок-музыкантом Александром Романовским. А в браке с Алексеем Литвиным у Елены родилась дочь Александра. У Ильи Хорошилова это тоже не первый брак. Сама Бирюкова признается, что с бывшей женой Ильи, актрисой Екатериной Климовой, ей даже удалось сохранить хорошие отношения.
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