Елена Бирюкова вышла замуж

Актриса Елена Бирюкова
и ювелир Илья Хорошилов прожили вместе более десяти лет, но так и не были женаты. У пары родилась дочь Аглая, и только теперь родители девочки решили сыграть свадьбу.
Актриса символично вышла замуж в День кино. Об этом она не забыла упомянуть в прямой трансляции в одной из социальных сетей, попутно поздравив актеров и режиссеров.
«Ну друзья мои, мы поехали в путь, поздравьте нас
, - сообщила Елена. – И с днем кино всех! Поздравляю всех актрис, актеров, режиссеров и всех, кто причастен к кино. У нас сегодня замечательный день, решили по-крутому отпраздновать день кино. Теперь Илья не будет забывать поздравить нас с годовщиной свадьбы!
»
Актриса успевала держать своих подписчиков в курсе происходящего, а также поделилась с ними чудесной фотографией, на которой муж трогательно держит ее за руку.
«За тобой хоть на край света!
», — подписала Елена фотографию.
Елена не впервые выходит замуж. Она успела сыграть свадьбу с рок-музыкантом Александром Романовским. А в браке с Алексеем Литвиным у Елены родилась дочь Александра. У Ильи Хорошилова это тоже не первый брак. Сама Бирюкова признается, что с бывшей женой Ильи, актрисой Екатериной Климовой
, ей даже удалось сохранить хорошие отношения
.