Анна Михайловская пережила шторм во время съёмок

На днях состоялась премьера второго сезона популярного мелодраматического сериала «Капитанша»
. Исполнительница главной роли Анна Михайловская
рассказала, что во время съёмок вся съёмочная группа попала в настоящий шторм.
«У нас были сложные съемочные дни на Кипре
, - вспоминает Михайловская. - Дело в том, что, снимая на яхте, мы попали в шторм – не по сценарию, а по-настоящему. Нас ужасно болтало, укачивало, все пили таблетки. Погода была не очень, но хорошо, что все обошлось без последствий
».
Анна призналась, что ни секунды не раздумывала, принимать ли участие во втором сезоне сериала, поскольку очень подружилась с коллегами по площадке и хотела встретиться с ними снова. 16 серий «Капитанши-2» снимали в Киеве, Киевской и Одесской областях, а также на Кипре.