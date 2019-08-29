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Анна Михайловская пережила шторм во время съёмок

29 августа
2019 год

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29 августа 2019
На днях состоялась премьера второго сезона популярного мелодраматического сериала «Капитанша». Исполнительница главной роли Анна Михайловская рассказала, что во время съёмок вся съёмочная группа попала в настоящий шторм.

Анна Михайловская пережила шторм во время съёмок

«У нас были сложные съемочные дни на Кипре, - вспоминает Михайловская. - Дело в том, что, снимая на яхте, мы попали в шторм – не по сценарию, а по-настоящему. Нас ужасно болтало, укачивало, все пили таблетки. Погода была не очень, но хорошо, что все обошлось без последствий».

Анна призналась, что ни секунды не раздумывала, принимать ли участие во втором сезоне сериала, поскольку очень подружилась с коллегами по площадке и хотела встретиться с ними снова. 16 серий «Капитанши-2» снимали в Киеве, Киевской и Одесской областях, а также на Кипре.

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Анна Михайловская пережила шторм во время съёмок фотографии
Анна Михайловская пережила шторм во время съёмок фотографии
Анна Михайловская пережила шторм во время съёмок фотографии
Анна Михайловская пережила шторм во время съёмок фотографии
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