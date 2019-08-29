Анна Чурина и Данил Плужников заинтересовались конным спортом

Среди гостей премьеры были замечены: советник президента ФКСР Максим Кретов, вице-президент ФКСР Хизир Атакуев, члены сборной России по конкуру, участники чемпионата Евразии Вадим Черевань и Сергей Петров, спортсменка молодёжной сборной России по конкуру Екатерина Петроченкова, заслуженный мастер спорта по самбо Анна Харитонова, заслуженный мастер спорта Анастасия Валова, генеральный директор ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев, заслуженный тренер России, тренер молодежной сборной России по самбо Нина Новгородцева, Арарат Кещян, актриса Анна Чурина, певец HARU, певец Данил Плужников, актрисы Алена Чехова, Любовь Зайцева и Мария Романова и многие другие.
фото: Анна Чурина
фото: Ксения Золотова
фото: Арарат Кещян
фото: Янис Политов
фото: Ирина Темичева
фото: Мария Романова
фото: Гевонд Андреасян
фото: Филипп Абрютин и Данил Плужников
фото: HARU
фото: Павел Верещагин
«Команда мечты» - это история спортивного комментатора Степана Вершинина, который лишается работы на телевидении. В поисках новой он попадает на юношеские соревнования по конному спорту, где встречает молодых жокеев, современных Ромео и Джульетту – Артура и Катю, которым предстоит выбор – победа или любовь. Самому Вершинину тоже придется понять, что для него важнее, - его сын или карьера.