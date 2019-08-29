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Московским зрителям показали настоящий футбол

29 августа
2019 год

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29 августа 2019
28 августа на «РЖД Арене» в зале Diamond состоялась презентация нового сезона первого честного сериала о нашем футболе «Вне игры». Проект представили автор идеи сериала и сооснователь видеосервиса START Алексей Троцюк, режиссер Руслан Хачмамук, исполнители главных ролей Ростислав Бершауэр, Никита Павленко, Николай Калинычев, Василина Юсковец и Александр Хованский.

Московским зрителям показали настоящий футбол

Поддержать съемочную группу «Вне игры» пришел защитник московского «Локомотива» Соломон Кверквелия: «Мне очень понравились первые эпизоды нового сезона «Вне игры». В сериале всё как в жизни, в этом возрасте у юных футболистов именно такие проблемы. Молодым игрокам могу сказать одно: если вы выбрали футбол и хотите стать профессиональными футболистами, никого не слушайте и не переставайте работать. Мне нередко говорили, что из меня футболист не выйдет, а с моим ростом только в баскетбол играть. Если вы любите то, чем занимаетесь, успех придет. Да, все не могут стать топ-футболистами, но те, кто не сдадутся, добьются своих целей. Я обязательно посмотрю следующие серии, мне интересно, сможет ли главный герой держать удар и продолжить бороться за свою мечту».

Московским зрителям показали настоящий футбол
фото: Соломон Кверквелия

Московским зрителям показали настоящий футбол
фото: Алексей Троцюк и Василина Юсковец

Московским зрителям показали настоящий футбол
фото: Александр Хованский

Московским зрителям показали настоящий футбол
фото: Блогер STAVR

Московским зрителям показали настоящий футбол
фото: Никита Павленко

Московским зрителям показали настоящий футбол
фото: Ростислав Бершауэр и Руслан Хачмамук

Премьера нового сезона сериала «Вне игры» состоится на видеосервисе START 30 августа.
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Московским зрителям показали настоящий футбол фотографии
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