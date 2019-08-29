Московским зрителям показали настоящий футбол

Поддержать съемочную группу «Вне игры» пришел защитник московского «Локомотива» Соломон Кверквелия: «Мне очень понравились первые эпизоды нового сезона «Вне игры». В сериале всё как в жизни, в этом возрасте у юных футболистов именно такие проблемы. Молодым игрокам могу сказать одно: если вы выбрали футбол и хотите стать профессиональными футболистами, никого не слушайте и не переставайте работать. Мне нередко говорили, что из меня футболист не выйдет, а с моим ростом только в баскетбол играть. Если вы любите то, чем занимаетесь, успех придет. Да, все не могут стать топ-футболистами, но те, кто не сдадутся, добьются своих целей. Я обязательно посмотрю следующие серии, мне интересно, сможет ли главный герой держать удар и продолжить бороться за свою мечту».
фото: Соломон Кверквелия
фото: Алексей Троцюк и Василина Юсковец
фото: Александр Хованский
фото: Блогер STAVR
фото: Никита Павленко
фото: Ростислав Бершауэр и Руслан Хачмамук
Премьера нового сезона сериала «Вне игры» состоится на видеосервисе START 30 августа.