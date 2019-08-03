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«Взяток от меня никто не дождался»: Настасья Самбурская о стражах правопорядка

3 августа
2019 год

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3 августа 2019
Актриса Настасья Самбурская не так давно была оштрафована сотрудниками ГИБДД за слишком темную тонировку автомобиля. Об этой ситуации она рассказала в своем Инстаграме.

«Взяток от меня никто не дождался»: Настасья Самбурская о стражах правопорядка

Актрису возмутили действия полицейских по отношению к ней. По мнению Самбурской, у нее были причины на то, чтобы сделать стекла столь темными.

«Как же задолбало это беззаконие. Нельзя выезжать на дорогу, если ты не подкован во всех вопросах. Меня часто фотографируют в тачке на дороге, и я поставила тонировку. Вчера в темное время суток у меня проверили ее на допустимый просвет, и тест не был пройден. Естественно, взяток от меня никто не дождался. Выписали протокол - тонировку необходимо снять в течение суток, штраф оплатить и явиться в участок, чтобы засвидетельствовать снятие. Потом еще четыре раза ДПСники радостно махали палкой, выдергивая меня из общего потока автомобилей. А я махала протоколом, что вы опоздали и ничего не получите», - написала Настасья.
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«Взяток от меня никто не дождался»: Настасья Самбурская о стражах правопорядка фотографии
«Взяток от меня никто не дождался»: Настасья Самбурская о стражах правопорядка фотографии
«Взяток от меня никто не дождался»: Настасья Самбурская о стражах правопорядка фотографии
«Взяток от меня никто не дождался»: Настасья Самбурская о стражах правопорядка фотографии
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