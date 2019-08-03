«Взяток от меня никто не дождался»: Настасья Самбурская о стражах правопорядка

Актриса Настасья Самбурская
не так давно была оштрафована сотрудниками ГИБДД за слишком темную тонировку автомобиля. Об этой ситуации она рассказала в своем Инстаграме.
Актрису возмутили действия полицейских по отношению к ней. По мнению Самбурской, у нее были причины на то, чтобы сделать стекла столь темными.
«Как же задолбало это беззаконие. Нельзя выезжать на дорогу, если ты не подкован во всех вопросах. Меня часто фотографируют в тачке на дороге, и я поставила тонировку. Вчера в темное время суток у меня проверили ее на допустимый просвет, и тест не был пройден. Естественно, взяток от меня никто не дождался. Выписали протокол - тонировку необходимо снять в течение суток, штраф оплатить и явиться в участок, чтобы засвидетельствовать снятие. Потом еще четыре раза ДПСники радостно махали палкой, выдергивая меня из общего потока автомобилей. А я махала протоколом, что вы опоздали и ничего не получите»
, - написала Настасья.