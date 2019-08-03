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Армен Джигарханян вернулся к работе в театре после долгого перерыва

3 августа
2019 год

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3 августа 2019
После сложного развода с 40-летней супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской артист Армен Джигарханян долгое время не появлялся на публике. Во время его отсутствия в прессе регулярно появлялись сообщения о том, что у Армена Борисовича серьезные проблемы со здоровьем. Сотрудники Московского драматического театра, худруком которого является Джигарханян, даже предполагали, что артиста где-то прячут армяне.

Армен Джигарханян вернулся к работе в театре после долгого перерыва

Однако на днях Армен Борисович приехал в подведомственный ему театр на традиционный сбор артистов. Актеры были очень рады возвращению своего руководителя и встретили его бурными аплодисментами.

Джигарханян обсудил с артистами планы на новый сезон. Совсем скоро в Московском драматическом театре состоится премьера спектакля «Тетка Чарлея», о котором Армен Борисович давно мечтал. Также Джигарханян обещал участвовать в работе над новыми спектаклями.

Во время его отсутствие активное участие в работе над репертуаром принимала директор театра Елена Гильванова. Джигархаян выразил ей особую благодарность: «Это самый лучший директор, который был за всю историю театра!», - сказал артист.
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Армен Джигарханян вернулся к работе в театре после долгого перерыва фотографии
Армен Джигарханян вернулся к работе в театре после долгого перерыва фотографии
Армен Джигарханян вернулся к работе в театре после долгого перерыва фотографии
Армен Джигарханян вернулся к работе в театре после долгого перерыва фотографии
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