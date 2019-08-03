Армен Джигарханян вернулся к работе в театре после долгого перерыва

После сложного развода
с 40-летней супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской
артист Армен Джигарханян
долгое время не появлялся на публике. Во время его отсутствия в прессе регулярно появлялись сообщения о том, что у Армена Борисовича серьезные проблемы со здоровьем. Сотрудники Московского драматического театра, худруком которого является Джигарханян, даже предполагали, что артиста где-то прячут армяне
.
Однако на днях Армен Борисович приехал в подведомственный ему театр на традиционный сбор артистов. Актеры были очень рады возвращению своего руководителя и встретили его бурными аплодисментами.
Джигарханян обсудил с артистами планы на новый сезон. Совсем скоро в Московском драматическом театре состоится премьера спектакля «Тетка Чарлея», о котором Армен Борисович давно мечтал. Также Джигарханян обещал участвовать в работе над новыми спектаклями.
Во время его отсутствие активное участие в работе над репертуаром принимала директор театра Елена Гильванова
. Джигархаян выразил ей особую благодарность: «Это самый лучший директор, который был за всю историю театра!»
, - сказал артист.