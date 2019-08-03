Валентина Рубцова рассказала о борьбе Андрея Гайдуляна с раком

Актриса Валентина Рубцова
стала героиней программы Бориса Корчевникова
«Судьба человека», где рассказала о своей семье и карьере. Особую роль в жизни Рубцовой сыграли сериалы «Универ»
и «СашаТаня»
, по которым актрису чаще всего узнают. Уже около 10 лет ее экранным возлюбленным является Андрей Гайдулян
. Сначала их герои встречались в «Универе», а в 2013 году про них сделали отдельный сериал «СашаТаня», съемки которого продолжаются по сей день.
В эфире программы «Судьба человека» актриса вспомнила, как в 2015 году пришлось приостановить съемки сериала. Случилось страшное – у Андрея Гайдуляна обнаружили рак.
В студии появился сам Андрей и рассказал, что Валентина поддерживала его на протяжении всей борьбы с болезнью.
«Валя всегда была со мной. Это человек, который был рядом по первому звонку и СМС. Она, наверное, переживала даже больше, чем я. После долгого периода нашего неведения мы встретились, и случилось это сразу на съемках рекламных роликов для телеканала. Она подошла, крепко меня обняла, заревела, мы пошли перегримировались и только тогда вошли в кадр»
, - рассказал Гайдулян.
Рубцова не смогла сдержать слез. Актриса призналась, что с самого начала была уверена, что Андрей поправится.
«Все же начинается с вопросов. Почему именно он? Человек, который ведет здоровый образ жизни, хороший. С хорошими людьми ведь не должны происходить такие вещи. Но они происходят. Я скажу так: я с первой минуты знала, что все будет хорошо. Я была в этом абсолютно убеждена. Я даже не представляю, каково это - пройти через такое. Как ему было тяжело...»
, - поделилась Валентина.
«С такими людьми, как ты, все было гораздо легче», - ответил Андрей.