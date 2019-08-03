Александр Паль был задержан на протестной акции за свободные выборы

Во время несогласованной протестной акции за свободные выборы, проходившей в Москве 3 августа, были задержаны 700 человек, в числе которых оказался актёр Александр Паль
. В своём Инстаграме актёр опубликовал не только традиционный автопортрет внутри автозака
, но и ряд видеороликов, в одном из которых задержанные в автозаке хором исполняют песню «Священная война».
Спустя два часа актера отпустили с формулировкой «Не смеем задерживать», однако друзьям Александра повезло меньше - они всё ещё находятся в отделении.
Кстати, это не первая поездка Паля в автозаке - в 2017 году актёра уже прокатили с ветерком, забрав его с антикоррупционного митинга
.