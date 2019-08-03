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Александр Паль был задержан на протестной акции за свободные выборы

3 августа
2019 год

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3 августа 2019
Во время несогласованной протестной акции за свободные выборы, проходившей в Москве 3 августа, были задержаны 700 человек, в числе которых оказался актёр Александр Паль. В своём Инстаграме актёр опубликовал не только традиционный автопортрет внутри автозака, но и ряд видеороликов, в одном из которых задержанные в автозаке хором исполняют песню «Священная война».

Александр Паль был задержан на протестной акции за свободные выборы

Спустя два часа актера отпустили с формулировкой «Не смеем задерживать», однако друзьям Александра повезло меньше - они всё ещё находятся в отделении.

Кстати, это не первая поездка Паля в автозаке - в 2017 году актёра уже прокатили с ветерком, забрав его с антикоррупционного митинга.
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Александр Паль был задержан на протестной акции за свободные выборы фотографии
Александр Паль был задержан на протестной акции за свободные выборы фотографии
Александр Паль был задержан на протестной акции за свободные выборы фотографии
Александр Паль был задержан на протестной акции за свободные выборы фотографии
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