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«Не судите артистов и клоунов»: Михаил Ефремов встал на защиту осужденного Дмитрия Смолева

3 августа
2019 год

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3 августа 2019
На днях актера театра «Современник» Дмитрия Смолева арестовали на восемь суток за некомплиментарное изображение пьяного сотрудника ГИБДД в пародийном ролике. Формальной придиркой, втискивающей этот прецедент в узкие рамки закона, стало незаконное ношение форменной одежды сотрудника ГИБДД (17.12 КоАП) и мелкое хулиганство (20.1 КоАП).

«Не судите артистов и клоунов»: Михаил Ефремов встал на защиту осужденного Дмитрия Смолева

Но по факту люди, ассоциирующие себя с представителями власти, попросту обиделись: официальное сообщение МВД гласит, что «мужчина, одетый в форменное обмундирование сотрудника Госавтоинспекции, дискредитировал своим поведением органы внутренних дел Российской Федерации».



На эту демонстрацию власти и силы отреагировал коллега Смолева Михаил Ефремов, который стихотворно обратился к министру МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой не жестить с кропотливым объяснением очевидного сути актерской профессии и всего, что с ней связано.



Пусть звучит откровенно и звонко
Заявленье министру мое:
На подмостках, на сцене, на съемках
Часто носит актер не свое!

Аксельбанты, погоны, короны
Поставляет ему костюмер.
Скажут — будешь министр обороны,
В орденах, всем солдатам пример.

Я сносил разной формы немало,
Много сыграно мною, братан.
Был полковником, был генералом,
А мой Тихонов — был капитан.

Так чего ж не меня по этапу?
Не по праву же форму носил?
Ордена нацеплял, как Шарапов,
Как Анискин в фуражке ходил.

Много было ролей, поглядите,
Но никто меня не осудил!
Задержите меня, посадите,
Укатайте меня со всех сил!

В каталажку со мною заприте
Весь состав сериала «Менты»,
Честь мундира навек защитите
От актерской лихой борзоты.

Если всех, кто носил вашу форму,
Вдруг с экранов России стереть,
Через час после этой реформы
Вам же нечего будет смотреть!

В телевизоре ловлей злодеев
Будет занята штатских толпа.
Согласитесь, такая идея —
Это бред, ерунда, хренота.

Почему я пишу эти строки?
Потому, что случилась фигня:
Дмитрий Смолев, актер круглобокий
На спектакле подставил меня:

Не забыл свою роль, не напился.
Он, который артистом рожден,
На спектакль вчера не явился.
Был в полицию препровожден.

Там ему показали видосик,
Где он — пьяный сержант ДПС,
И под запись задали вопросик,
Сразу сбивший актерскую спесь:

«Где вы взяли мундир, интересно?»
«Где, блин, совесть» И «как вы могли?»
И, влепив восемь суток ареста,
В каталажку его увели…

Господин полицейский министр!
Не пытаясь дерзить и шутить,
Я прошу: разберитесь там быстро.
И артиста прошу отпустить.

Мой отец в милицейском мундире
Смоктуновского в фильме ловил.
Знают все полицейские в мире,
Что он там на суде говорил.

Он сказал от души и сердечно
Под хлопки и под крики «виват!»:
— Виноват подсудимый? Конечно!
Но, конечно же, — не виноват!

Вот и я завершаю взволнованно,
Взор скупою слезою слезя:
Не судите артистов и клоунов,
И стрелять в пианистов — нельзя!
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«Не судите артистов и клоунов»: Михаил Ефремов встал на защиту осужденного Дмитрия Смолева фотографии
«Не судите артистов и клоунов»: Михаил Ефремов встал на защиту осужденного Дмитрия Смолева фотографии
«Не судите артистов и клоунов»: Михаил Ефремов встал на защиту осужденного Дмитрия Смолева фотографии
«Не судите артистов и клоунов»: Михаил Ефремов встал на защиту осужденного Дмитрия Смолева фотографии
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