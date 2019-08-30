Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Брэд Питт, Жюльет Бинош и Катрин Денёв

28 августа на острове Лидо в 76-й раз открылся Венецианский кинофестиваль. Как водится, в солнечную Италию съехались сливки кинематографического общества, а также прочие представители бомонда, чтобы и себя показать, и на других посмотреть. Однако на красной дорожке перед церемонией открытия чувствовался острый дефицит звёзд первой величины: помимо Жюльет Бинош, Катрин Денёв, Эмира Кустурицы и Хирокадзу Корээда, ковровое покрытие оккупировала целая орда моделей разной степени известности, среди которых оказались Кэндис Свейнпол, Барбара Палвин, Марта Хант, Эльза Хоск и другие.