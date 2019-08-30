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Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Брэд Питт, Жюльет Бинош и Катрин Денёв

30 августа
2019 год

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30 августа 2019
28 августа на острове Лидо в 76-й раз открылся Венецианский кинофестиваль. Как водится, в солнечную Италию съехались сливки кинематографического общества, а также прочие представители бомонда, чтобы и себя показать, и на других посмотреть. Однако на красной дорожке перед церемонией открытия чувствовался острый дефицит звёзд первой величины: помимо Жюльет Бинош, Катрин Денёв, Эмира Кустурицы и Хирокадзу Корээда, ковровое покрытие оккупировала целая орда моделей разной степени известности, среди которых оказались Кэндис Свейнпол, Барбара Палвин, Марта Хант, Эльза Хоск и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Брэд Питт, Жюльет Бинош и Катрин Денёв
фото: Жюльет Бинош

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Брэд Питт, Жюльет Бинош и Катрин Денёв
фото: Катрин Денёв

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Брэд Питт, Жюльет Бинош и Катрин Денёв
фото: Эмир Кустурица

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Брэд Питт, Жюльет Бинош и Катрин Денёв
фото: Катерина Грэм

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Брэд Питт, Жюльет Бинош и Катрин Денёв
фото: Николас Холт

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Брэд Питт, Жюльет Бинош и Катрин Денёв
фото: Хирокадзу Корээда

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Брэд Питт, Жюльет Бинош и Катрин Денёв
фото: Иман

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Брэд Питт, Жюльет Бинош и Катрин Денёв
фото: Кэндис Свейнпол

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Брэд Питт, Жюльет Бинош и Катрин Денёв
фото: Эльза Хоск

Второй день несильно исправил ситуацию, но знакомых лиц на красной дорожке стало побольше. 29 августа на фестивале состоялись две знаковые премьеры: «Брачной истории» Ноа Баумбаха и «К звёздам» Джеймса Грэя. Команды фильмов, в которые, кажется, вошла вся голливудская рать, представили ленты зрителям, не забыв предварительно сфотографироваться. Таким образом, на красную дорожку покрасоваться вышли: самая высокооплачиваемая актриса Скарлетт Йоханссон, Брэд Питт, Лора Дерн, Адам Драйвер, Лив Тайлер и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Брэд Питт, Жюльет Бинош и Катрин Денёв
фото: Скарлетт Йоханссон

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Брэд Питт, Жюльет Бинош и Катрин Денёв
фото: Брэд Питт

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Брэд Питт, Жюльет Бинош и Катрин Денёв
фото: Лора Дерн

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Брэд Питт, Жюльет Бинош и Катрин Денёв
фото: Лив Тайлер

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Брэд Питт, Жюльет Бинош и Катрин Денёв
фото: Адам Драйвер

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Брэд Питт, Жюльет Бинош и Катрин Денёв
фото: Кейт Аптон

Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Брэд Питт, Жюльет Бинош и Катрин Денёв
фото: Рут Негга
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Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Брэд Питт, Жюльет Бинош и Катрин Денёв фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Брэд Питт, Жюльет Бинош и Катрин Денёв фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Брэд Питт, Жюльет Бинош и Катрин Денёв фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Скарлетт Йоханссон, Брэд Питт, Жюльет Бинош и Катрин Денёв фотографии
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