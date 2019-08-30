На «Аллее славы» появилась звезда Кирстен Данст

Накануне вечером американская актриса Кирстен Данст
получила именную звезду на «Аллее славы» в Лос-Анджелесе. На торжественную церемонию Кирстен пришла в сопровождении возлюбленного, актёра Джесси Племонса
, их годовалого сына Энниса, родителей и брата, а также режиссёра Софии Копполы
.
Первым поздравить актрису на сцену вышел Племонс, растрогав Кирстен до слёз своей речью.
«Я знаю тебя не только как прекрасную актрису - мне посчастливилось узнать тебя как человека
, - сказал Джесси. - Ты прекрасная мать, жена, дочь, сестра, друг, поэтому все твои близкие сейчас здесь и очень любят тебя. Ты невероятно щедрый человек и единственная в своем роде. Ты лучшая женщина, которую я знаю
».
Затем Кирстен Данст поблагодарила всех собравшихся и пригласила сделать общую фотографию. В конце церемонии маленькому Эннису разрешили потрогать мамину звезду.