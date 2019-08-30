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На «Аллее славы» появилась звезда Кирстен Данст

30 августа
2019 год

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30 августа 2019
Накануне вечером американская актриса Кирстен Данст получила именную звезду на «Аллее славы» в Лос-Анджелесе. На торжественную церемонию Кирстен пришла в сопровождении возлюбленного, актёра Джесси Племонса, их годовалого сына Энниса, родителей и брата, а также режиссёра Софии Копполы.

На «Аллее славы» появилась звезда Кирстен Данст

Первым поздравить актрису на сцену вышел Племонс, растрогав Кирстен до слёз своей речью.

«Я знаю тебя не только как прекрасную актрису - мне посчастливилось узнать тебя как человека, - сказал Джесси. - Ты прекрасная мать, жена, дочь, сестра, друг, поэтому все твои близкие сейчас здесь и очень любят тебя. Ты невероятно щедрый человек и единственная в своем роде. Ты лучшая женщина, которую я знаю».

На «Аллее славы» появилась звезда Кирстен Данст

Затем Кирстен Данст поблагодарила всех собравшихся и пригласила сделать общую фотографию. В конце церемонии маленькому Эннису разрешили потрогать мамину звезду.

На «Аллее славы» появилась звезда Кирстен Данст

На «Аллее славы» появилась звезда Кирстен Данст
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На «Аллее славы» появилась звезда Кирстен Данст фотографии
На «Аллее славы» появилась звезда Кирстен Данст фотографии
На «Аллее славы» появилась звезда Кирстен Данст фотографии
На «Аллее славы» появилась звезда Кирстен Данст фотографии
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