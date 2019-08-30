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Мэттью Макконахи стал профессором Техасского университета

30 августа
2019 год

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30 августа 2019
Голливудский актёр Мэттью Макконахи стал штатным преподавателем Университета Техаса в Остине, который окончил в 1993 году. Об этом написали на официальной страничке учебного заведения в Twitter.

Мэттью Макконахи стал профессором Техасского университета

«Приветствуем профессора Макконахи, присоединившегося к нашему факультету, - говорится в сообщении. - Мэттью уделяет много внимания студентам. Мы рады тому, что он делится с ними своим временем, опытом, талантом и помогает подготовить следующее поколение новаторов и лидеров».

Уже этой осенью 49-летний актёр будет преподавать для студентов сценарного факультета колледжа коммуникаций, а также вести мастер-классы на факультете радио, кино и телевидения. Опыт обучения у Макконахи уже есть: с 2015 года он работал в Техасском университете в качестве приглашенного преподавателя.
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Мэттью Макконахи стал профессором Техасского университета фотографии
Мэттью Макконахи стал профессором Техасского университета фотографии
Мэттью Макконахи стал профессором Техасского университета фотографии
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