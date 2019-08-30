Мэттью Макконахи стал профессором Техасского университета

Голливудский актёр Мэттью Макконахи
стал штатным преподавателем Университета Техаса в Остине, который окончил в 1993 году. Об этом написали на официальной страничке учебного заведения в Twitter.
«Приветствуем профессора Макконахи, присоединившегося к нашему факультету
, - говорится в сообщении. - Мэттью уделяет много внимания студентам. Мы рады тому, что он делится с ними своим временем, опытом, талантом и помогает подготовить следующее поколение новаторов и лидеров
».
Уже этой осенью 49-летний актёр будет преподавать для студентов сценарного факультета колледжа коммуникаций, а также вести мастер-классы на факультете радио, кино и телевидения. Опыт обучения у Макконахи уже есть: с 2015 года он работал в Техасском университете в качестве приглашенного преподавателя.