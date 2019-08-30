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30 августа 2019
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Эвелина Блёданс, Фёдор Бондарчук и Олеся Судзиловская открыли сезон
Эвелина Блёданс, Фёдор Бондарчук и Олеся Судзиловская открыли сезон
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30 августа 2019
29 августа в яхт-клубе «Императорский» прошла презентация нового сезона СТС. Главные премьеры телеканала представил генеральный директор холдинга «СТС Медиа» и канала СТС
Вячеслав Муругов
.
фото: Вячеслав Муругов
Гостями презентации стали актёры и ведущие телеканала:
Фёдор Бондарчук
,
Елена Летучая
,
Павел Деревянко
,
Михаил Шац
,
Сергей Светлаков
,
Александр Незлобин
,
Олеся Судзиловская
,
Елена Ксенофонтова
,
Григорий Сиятвинда
,
Лиза Арзамасова
,
Ольга Кузьмина
,
Александра Флоринская
,
Анна Старшенбаум
,
Валерия Федорович
,
Максим Лагашкин
,
Александр Рогов
,
Александр Белькович
,
Антон Лирник
,
Роман Юнусов
,
Ника Вайпер
,
Семён Трескунов
,
Эвелина Блёданс
,
Алексей Лукин
,
Сергей Епишев
,
Петр Романов
,
Юлия Подозёрова
,
Илана Юрьева
,
Ангелина Поплавская
и другие.
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