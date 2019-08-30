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Эвелина Блёданс, Фёдор Бондарчук и Олеся Судзиловская открыли сезон

30 августа
2019 год

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30 августа 2019
29 августа в яхт-клубе «Императорский» прошла презентация нового сезона СТС. Главные премьеры телеканала представил генеральный директор холдинга «СТС Медиа» и канала СТС Вячеслав Муругов.

Эвелина Блёданс, Фёдор Бондарчук и Олеся Судзиловская открыли сезон
фото: Вячеслав Муругов

Гостями презентации стали актёры и ведущие телеканала: Фёдор Бондарчук, Елена Летучая, Павел Деревянко, Михаил Шац, Сергей Светлаков, Александр Незлобин, Олеся Судзиловская, Елена Ксенофонтова, Григорий Сиятвинда, Лиза Арзамасова, Ольга Кузьмина, Александра Флоринская, Анна Старшенбаум, Валерия Федорович, Максим Лагашкин, Александр Рогов, Александр Белькович, Антон Лирник, Роман Юнусов, Ника Вайпер, Семён Трескунов, Эвелина Блёданс, Алексей Лукин, Сергей Епишев, Петр Романов, Юлия Подозёрова, Илана Юрьева, Ангелина Поплавская и другие.

Эвелина Блёданс, Фёдор Бондарчук и Олеся Судзиловская открыли сезон
фото: Фёдор Бондарчук

Эвелина Блёданс, Фёдор Бондарчук и Олеся Судзиловская открыли сезон
фото: Александра Флоринская

Эвелина Блёданс, Фёдор Бондарчук и Олеся Судзиловская открыли сезон
фото: Алексей Лукин, Лиза Арзамасова и Семён Трескунов

Эвелина Блёданс, Фёдор Бондарчук и Олеся Судзиловская открыли сезон
фото: Анна Цуканова-Котт

Эвелина Блёданс, Фёдор Бондарчук и Олеся Судзиловская открыли сезон
фото: Анна Старшенбаум

Эвелина Блёданс, Фёдор Бондарчук и Олеся Судзиловская открыли сезон
фото: Григорий Сиятвинда

Эвелина Блёданс, Фёдор Бондарчук и Олеся Судзиловская открыли сезон
фото: Елена Летучая

Эвелина Блёданс, Фёдор Бондарчук и Олеся Судзиловская открыли сезон
фото: Эвелина Блёданс и Антон Гореславский

Эвелина Блёданс, Фёдор Бондарчук и Олеся Судзиловская открыли сезон
фото: Максим Лагашкин

Эвелина Блёданс, Фёдор Бондарчук и Олеся Судзиловская открыли сезон
фото: Михаил Шац

Эвелина Блёданс, Фёдор Бондарчук и Олеся Судзиловская открыли сезон
фото: Митя Фомин

Эвелина Блёданс, Фёдор Бондарчук и Олеся Судзиловская открыли сезон
фото: Павел Деревянко

Эвелина Блёданс, Фёдор Бондарчук и Олеся Судзиловская открыли сезон
фото: Олеся Судзиловская

Эвелина Блёданс, Фёдор Бондарчук и Олеся Судзиловская открыли сезон
фото: Сергей Епишев и Елена Ксенофонтова

Эвелина Блёданс, Фёдор Бондарчук и Олеся Судзиловская открыли сезон
фото: Пётр Романов

Эвелина Блёданс, Фёдор Бондарчук и Олеся Судзиловская открыли сезон
фото: Александр Незлобин и Сергей Светлаков
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Эвелина Блёданс, Фёдор Бондарчук и Олеся Судзиловская открыли сезон фотографии
Эвелина Блёданс, Фёдор Бондарчук и Олеся Судзиловская открыли сезон фотографии
Эвелина Блёданс, Фёдор Бондарчук и Олеся Судзиловская открыли сезон фотографии
Эвелина Блёданс, Фёдор Бондарчук и Олеся Судзиловская открыли сезон фотографии
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