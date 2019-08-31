«Старалась не давать понять маме, как сильно люблю папу»: Мария Машкова об отношениях с родителями

34-летняя Мария Машкова
решила рассказать поклонникам о сложных отношениях в ее семье. Актриса посвятила пост своим родителям
, которые развелись, когда она была еще совсем маленькой.
По словам Марии, ей приходилось непросто, ведь она любила и маму, и папу. Даже когда актриса сама стала мамой, она пыталась вести себя так, чтобы угодить обоим родителям.
«Папа, папа... А ведь у меня еще мама есть. Когда ты ребенок разведенных родителей, то знаешь, как важно в этом вопросе равноправие. Они познакомились, когда маме было 14, а папе - 15. И разошлись почти сразу после моего рождения, в 20 с небольшим. Вместе я их видела не более 10 раз за всю жизнь: пару раз на моих днях рождения, на первой свадьбе - на вторую не позвала, решила не частить - и пару раз по экстремалочке. К 30 годам я продолжала сбрасывать звонок мамы, если была в тот момент с папой. Ну чтобы он не подумал, что она мне нравится. И старалась не давать понять маме, как сильно люблю папу. При том что мама ни разу за все мое детство не сказала про отца плохого слова. Это было мое, личное, накопленное...»
, - призналась Машкова.
Лишь недавно Мария осознала, что любит своих родителей такими, какие они есть.
«К чему я? Сейчас очень много литературы, отнюдь не ограничивающейся уважаемым Фрейдом, которая помогает разобраться в чувствах прошлого и настоящего, проследить логику и, возможно, стать немного спокойнее и благодарнее. Совсем недавно наконец поняла: я счастлива, что мои родители именно такие — нестандартные. Ни за что не променяла бы папу на учителя географии, проверяющего дома контурные карты (это была моя голубая мечта детства) и маму, которая только в этом году научилась готовить и заботиться обо мне так, как я всегда хотела. Именно сейчас мне это надо. А в детстве я была абсолютно счастлива с лучшим педагогом этики и эстетики на Земле. Спасибо, мама, за двойное детство! Спасибо, папа, за палитру диссонансов внутри, благодаря чему я занимаюсь лучшей профессией в мире»
, - заключила актриса.