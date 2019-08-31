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«Мне нравится быть помолвленной»: Лив Тайлер о том, почему не выходит замуж за отца своих детей

31 августа
2019 год

Лайфстайл >>
31 августа 2019
Американская актриса Лив Тайлер стала героиней октябрьского номера журнала Tatler. В интервью она рассказала о своей семье и своем отношении к британскому высшему обществу.

«Мне нравится быть помолвленной»: Лив Тайлер о том, почему не выходит замуж за отца своих детей

В октябре прошлого года внучка королевы Елизаветы II вышла замуж за своего возлюбленного Джека Бруксбэнка. На свадьбу были приглашены и некоторые звезды киноиндустрии. В их числе оказалась и Лив Тайлер. В интервью она призналась, что больше всего на таких праздниках ей нравится торжественная церемония.

«Мне нравится быть помолвленной»: Лив Тайлер о том, почему не выходит замуж за отца своих детей

«Церковная церемония — моя самая любимая часть свадьбы. Не описать словами, насколько все было волшебно. Все гости вели себя по протоколу. Признаюсь, что это тоже очень интересно. А вот на свадебной вечеринке внезапно все стало неформально, свободно и весело», - рассказала Лив.

Также актриса отметила, что ей не совсем нравится система, на которой держится британское высшее общество.

«Классовая система мне, как американке, кажется действительно угнетающей. Американцы с детства знают, что каждый человек может быть кем угодно. Если ты усердно работаешь, то будешь иметь все. Имея все, можно и остаться ни с чем».

С 2014 года Лив Тайлер встречается с британским спортивным агентом Дейвом Гарднером. В 2015 году он сделал ей предложение, но свадьбу Лив и Дейв так и не сыграли. В беседе с журналистами Tatler актриса заявила, что не торопится замуж.

«Мне нравится быть помолвленной, но замуж я не рвусь. Всегда считала, что брак должен быть наградой за то, что вы выжили в своих отношениях. Вижу, что у всех обычно это происходит наоборот», - ответила Лив.

«Мне нравится быть помолвленной»: Лив Тайлер о том, почему не выходит замуж за отца своих детей

Напомним, Лив и Дейв воспитывают двоих детей: четырехлетнего сына Сейлора и трехлетнюю дочь Лулу. Кроме того, у Тайлер есть еще 14-летний сын Майло от брака с музыкантом Ройстоном Лэнгдоном.
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«Мне нравится быть помолвленной»: Лив Тайлер о том, почему не выходит замуж за отца своих детей фотографии
«Мне нравится быть помолвленной»: Лив Тайлер о том, почему не выходит замуж за отца своих детей фотографии
«Мне нравится быть помолвленной»: Лив Тайлер о том, почему не выходит замуж за отца своих детей фотографии
«Мне нравится быть помолвленной»: Лив Тайлер о том, почему не выходит замуж за отца своих детей фотографии
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