Валентина Ананьина рассказала, как перенесла инфаркт в 26 лет

86-летняя Валентина Ананьина
стала героиней программы Бориса Корчевникова
«Судьба человека», где рассказала о том, как пережила смерть мужа и о перенесенном в молодости инфаркте.
Актриса отчетливо помнит годы Великой Отечественной войны, хотя она была тогда совсем ребенком. Валентина Георгиевна рассказала, что им часто приходилось прятаться в окопах.
«Мы вылезали, смотрели на падающие самолеты. Смотрели, наш или не наш упал. Тогда не было страха. Было лишь ощущение, что это что-то нереальное, мы не думали о смерти, ведь для детей ее нет»
, - поделилась артистка.
В 26 лет у артистки случился инфаркт. Врачи так и не поняли, что могло вызвать такую серьезную патологию у столь молодой девушки. Но сама Валентина Георгиевна полагает, что сердце дало сбой из-за сильного стресса. В тот год она потеряла обоих родителей.
Помог Ананьиной прийти в себя после всего пережитого только ее муж Анатолий Баранов
. Он стал для нее лучшим другом и защитником. Познакомились Ананьина и Баранов в компании общих друзей.
«Он пошел меня провожать, и так и остались мы с ним вместе. Предложения не было, само по себе все пошло. В словах мы никогда не объяснялись»
, - рассказала Валентина Георгиевна.
Вместе они прожили около 30 лет, но так и не стали родителями. По словам актрисы, у нее просто не было времени на детей: «Снималась так много, все время уезжала, приезжала, мне и думать о детях было некогда. Все откладывала на потом»
.
Смерть мужа от инфаркта и инсульта, которые случились одновременно, сильно подкосила актрису. В 2007-м Ананьина и сама перенесла инсульт. Она долго не чувствовала левую сторону тела, но со временем ее состояние нормализовалось.
Сейчас, кроме съёмок в кино, Валентина Георгиевна работает в детской воскресной школе при Новодевичьем монастыре, помогает проводить ёлки и детские праздники.