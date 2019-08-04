Энн Хэтэуэй рассказала о том, как прошла через «ад бесплодия»

В конце июля Энн Хэтэуэй
объявила о своей второй беременности с помощью публикации соответствующего снимка в Инстаграме. Однако актриса не ограничилась кратким сообщением новости и откровенно призналась, что путь к беременности был для нее совсем не лёгким
. В интервью изданию The Daily Mail, вышедшему 1 августа, актриса подробнее рассказала о всём, что прожила, продираясь сквозь «ад бесплодия».
«Пока мои попытки забеременнеть заканчивались ничем, все вокруг беременнели. Умом я понимала, что это происходит вовсе не для того, чтобы я испытывала муки, но, честно говоря, ощущалось это именно так»
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В интервью Хэтэуэй объяснила, почему она решила упомянуть о трудностях в объявлении о беременности: «Когда я сказала другим женщинам: «Это произошло со мной, это разбило мне сердце, сломило меня», многие из них ответили: «У меня тоже такое было». И это то, что помогло мне пройти через всё это, прочувствовать свою боль, не пытаясь поскорее избавиться от нее или исцелиться»
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К тому же, по мнению Энн, фотографии счастливых мам глубоко ранят женщин, которым пока не повезло: «Иногда мне кажется, что Инстаграм создает иллюзию лёгкой и необременительной жизни. В реальности же, оставляя все грустные аспекты нашей жизни за кадром, мы заставляем испытывающих подобные трудности женщин чувствовать себя одинокими и отчужденными. Мы заставляем их чувствовать, будто они сами виноваты в том, что с ними происходит. Мне хотелось проявить чуть больше чуткости»
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Актриса считает, что общество должно развивать дискуссию о бесплодии: «Усугубляло моё положение то, что мне было постоянно стыдно за выше описанные чувства, потому что бесплодие - не самая популярная тема для разговора. Люди не говорят об этом, а мне кажется, следовало бы говорить»
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«Поэтому, когда я писала этот пост, я думала о некоей гипотетической подписчице, женщине, которая проходит через такой же ад и не понимает, почему с ней все это происходит. Я думала, что, увидев моё объявление, она, может, и порадуется за меня, но я знала, что каким-то образом это известие так же заставит её чувствовать себя хуже. И я просто хотела сказать всем таким женщинам: «Смотрите, для меня это было совсем не так просто, как может показаться»
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