Анджелина Джоли сравнила феминисток с ведьмами

В беседе с журналистом актриса затронула тему ущемления женских прав: «Глядя на наш современный мир, мы должны задаться вопросом: почему люди тратят так много сил на то, чтобы держать женщин на вторых ролях? Сейчас многих женщин, не согласных следовать правилам и кодексам, которые только вредят им или их семьям, считают ведьмами. Женщин, которые не откажутся от своего голоса и прав даже под угрозой смерти, тюремного заключения и всеобщего осуждения. Если это действительно зло, то тогда нашему миру нужно еще больше таких «ведьм».
Актриса так же рассказала о воспитательных работах, которые она проводит с детьми: «Я часто говорю девочкам, что самое главное — это развивать свой разум. Вы всегда можете надеть красивое платье, но ваш внешний вид не будет иметь никакого значения, если вы будете пустыми внутри. Нет ничего более привлекательного, чем женщина с независимой волей и собственным мнением».