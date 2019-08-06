Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Анджелина Джоли сравнила феминисток с ведьмами

6 августа
2019 год

Лайфстайл >>
6 августа 2019
В преддверии выхода продолжения сказки «Малефисента» Анджелина Джоли снялась для обложки сентябрского номера американского издания журнала Elle, которому дала большое малоинтересное интервью.

Анджелина Джоли сравнила феминисток с ведьмами

В беседе с журналистом актриса затронула тему ущемления женских прав: «Глядя на наш современный мир, мы должны задаться вопросом: почему люди тратят так много сил на то, чтобы держать женщин на вторых ролях? Сейчас многих женщин, не согласных следовать правилам и кодексам, которые только вредят им или их семьям, считают ведьмами. Женщин, которые не откажутся от своего голоса и прав даже под угрозой смерти, тюремного заключения и всеобщего осуждения. Если это действительно зло, то тогда нашему миру нужно еще больше таких «ведьм».

Анджелина Джоли сравнила феминисток с ведьмами

Актриса так же рассказала о воспитательных работах, которые она проводит с детьми: «Я часто говорю девочкам, что самое главное — это развивать свой разум. Вы всегда можете надеть красивое платье, но ваш внешний вид не будет иметь никакого значения, если вы будете пустыми внутри. Нет ничего более привлекательного, чем женщина с независимой волей и собственным мнением».
версия для печати
Ссылки по теме
«Малефисента: Владычица тьмы» выйдет в прокат уже в этом году
Поиск по меткам
детиобразование
персоны
Анджелина Джоли
фильмы
МалефисентаМалефисента: Владычица тьмы

фотографии >>
Анджелина Джоли сравнила феминисток с ведьмами фотографии
Анджелина Джоли сравнила феминисток с ведьмами фотографии
Анджелина Джоли сравнила феминисток с ведьмами фотографии
Анджелина Джоли сравнила феминисток с ведьмами фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Сергей Березин
5 августа ушёл из жизни композитор, певец Сергей Березин.
Вилли Токарев
4 августа ушёл из жизни певец Вилли Токарев.
Анатолий Гуляев
2 августа ушёл из жизни актёр, театральный деятель Анатолий Гуляев.
Александра Стрельченко
2 августа ушла из жизни певица Александра Стрельченко.
Мария Баскова
1 августа ушла из жизни актриса Мария Баскова.

День рождения >>

Валерий Астахов
Дмитрий Богданов
Игорь Гаспарян
Софья Каштанова
Ксения Князева
Мария Леонова
Марина Могилевская
Ирина Рахманова
Янина Студилина
Люсиль Болл
Мелисса Джордж
Роберт Митчум
Джейсон О'Мара
Оливер Тобиас
Вера Фармига
Катрин Хикс
все родившиеся 6 августа >>

Афиша кино >>

Дора и Затерянный город
приключения, семейное кино
Австралия, США, 2019
Однажды в Голливуде
драма, комедия, триллер
США, 2019
Плюс один
комедия
США, 2019
Страшные истории для рассказа в темноте
фильм ужасов, экранизация
США, 2019
BTS: Открой свою душу. Фильм
музыкальный фильм
Южная Корея, 2019
Оленья кожа
комедия
Франция, 2019
Как отмыть миллион
комедия
Канада, 2018
Вельзевул
детектив, фильм ужасов
Мексика, 2017
Гив ми либерти
комедия
США, 2019
Маленькое красное платье
комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2018
Форсаж: Хоббс и Шоу
боевик, детектив, приключения
США, 2019
Добро пожаловать в Рим
комедия
Италия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен