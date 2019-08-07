Владимир Мединский провел экскурсию для Квентина Тарантино

Американский режиссёр Квентин Тарантино приехал в Москву, чтобы представить свою новую картину «Однажды в... Голливуде», и попал на экскурсию в Государственном историко-культурном музее-заповеднике «Московский Кремль», которую провёл сам министр культуры РФ Владимир Мединский. Об этом сообщает ТАСС.
фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Путешествие Тарантино по достопримечательностям началось с Красной площади. К режиссёру присоединились Владимир Мединский и генеральный директор музея «Московский Кремль» Елена Гагарина. Американец заинтересованно слушал своих экскурсоводов, задавал много вопросов, остался в восторге от царь-пушки и даже потер царь-колокол на счастье.
«Что нужно сделать, чтобы быть похороненным в Кремле или хотя бы рядом с Кремлем?», - внезапно спросил Квентин, на что ему ответили, что нужно как минимум быть представителем царской династии. Также Тарантино поинтересовался, правда ли, что в кремлевской стене покоится музыкант Дин Рид. Владимир Мединский пояснил, что здесь захоронен писатель Джон Рид (автор книги «Десять дней, которые потрясли мир»).
фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Сегодня Тарантино вместе с продюсерами Шэнноном МакИнтошем и Дэвидом Хеймэном презентует московской прессе и зрителям свой новый фильм. Тем временем министр культуры РФ уже предложил Хейману снимать кино в России. Продюсер предложением заинтересовался и обсудил с Мединским введение рибейтов - компенсации из бюджета региона части затрат производителя кино или телесериала за съемки на территории субъекта - что может сделать страну более привлекательной для западных киноделов.