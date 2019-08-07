Владимир Мединский провел экскурсию для Квентина Тарантино

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«Я не скучаю по актерской профессии»: Камерон Диас об уходе из кино

И рассказала о воспитании дочерей

4 августа

Энн Хэтэуэй рассказала о том, как прошла через «ад бесплодия»

Актриса очень долго не могла забеременеть