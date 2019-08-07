«Я не скучаю по актерской профессии»: Камерон Диас об уходе из кино

Голливудская блондинка Камерон Диас
уже 5 лет как пропала с киноэкранов. Все эти годы поклонники звезды гадали - в чем же причина такого значительного перерыва в карьере? И вот, наконец, молчание прервано: в интервью для сентябрьского номера журнала InStyle 46-летняя актриса рассказала, что решила отдохнуть от бесконечных съёмок и посвятить время себе и своей семье.
«Я столкнулась с популярностью, когда мне было 22 года, то есть почти 25 лет назад, — это большой срок
, - пояснила Диас. - Больше половины своей жизни я была публичной персоной. Я думаю, это нормально, что сейчас у меня есть время на себя, время переосмыслить какие-то вещи и выбрать, как я хочу вернуться в этот мир. Если я сама этого захочу. Я не скучаю по актерской профессии. Но что бы я ни делала — я должна быть увлечена этим, должно быть чувство легкости
».
За 5 лет звезда отвыкла от публичности и начала наслаждаться закрытым образом жизни.
«Это здорово, когда никто не знает, что я собираюсь сделать
, - призналась Камерон. - Потому что теперь мое время полностью принадлежит мне. Я не участвую в продвижении фильмов, и поскольку я не езжу в промотуры, я никому ничего не должна. Я больше этим не занимаюсь. Я живу своей жизнью
».
С января 2015 года Диас замужем за гитаристом и бэк-вокалистом группы Good Charlotte Бенджи Мэдденом
. По ее словам, у них прекрасные отношения, и она ни разу не пожалела о том, что согласилась стать его женой.
«Наш брак — лучшее, что со мной случалось
, - считает актриса. - Мой муж — лучший и как человек, и как партнер. Конечно, семейная жизнь — это тяжело. Это постоянная работа, и важно найти того, кто готов делать эту работу вместе с тобой. В браке не может быть соотношения 60 на 40, это всегда 50 на 50. Я не знаю, была ли я готова к браку, когда выходила замуж за Бенджи, но я знала, что он особенный. Он хороший человек, с ним нет проблем и я благодарна ему за это
».
Камерон также призналась, что с возрастом стала мудрее и осознаннее: «Я думаю, сорокалетние люди находятся в лучшем периоде своей жизни. Вы просто становитесь самими собой. И вы уже можете что-то осознанно менять, потому что у вас есть опыт десятилетий за спиной. Вы уже понимаете, как все происходит, и не зацикливаетесь на чем-то. Просто не волноваться об этом! И это такое облегчение! Вы также начинаете принимать физические перемены, которые происходят с вами. Вы смотрите на старые фотографии и думаете: "Боже, я так ненавидел себя, но я тут так молод!". Нет, сейчас тот момент, когда я знаю: моложе я уже не буду. Мне сорок лет — и слава богу! Я ценю каждый момент своей жизни
».
Судя по всему, о возвращении к актерству Диас пока не помышляет, занимаясь проектами, детали которых раскрывать не спешит: «Мне нравится творчество. Поэтому я всегда ищу проекты, которые были бы для меня максимально значимы. Сейчас у меня есть несколько дел, но пока рано говорить о них в подробностях
».