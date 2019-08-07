Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Группа «Мумий Тролль» записала саундтрек для аниме «Мобильный воин Гандам: Нарратив»

7 августа
2019 год

Лайфстайл >>
7 августа 2019
Российская рок-группа «Мумий Тролль» записала свою версию песни «Космический десантник» для легендарного японского аниме «Мобильный воин Гандам: Нарратив», которое выйдет в отечественный прокат уже 15 августа.



«К оригинальному саундтреку культового японского композитора Хироюки Савано в русской версии аниме добавится хит Ильи Лагутенко. Новая версия песни «Космический десантник», записанная в стиле J-Rock (дзейрокку - японский рок), ждет зрителей в финале фильма», - сообщила пресс-служба кинопрокатчика «Ракета Релизинг», занимающегося дистрибуцией мультфильма в России.

В этом году космической эпопее «Мобильный воин Гандам» исполняется 40 лет. Франшизу, куда входят сериалы, видеоигры и полнометражные ленты, прозвали японскими «Звездными войнами». Сюжет рассказывает о далеком будущем, в котором покорившие космос земляне создали колонии в разных уголках галактики и затеяли войну между собой.

Группа «Мумий Тролль» записала саундтрек для аниме «Мобильный воин Гандам: Нарратив»

Солист «Мумий Тролля» Илья Лагутенко давно увлекается аниме. Группа неоднократно участвовала в японских музыкальных фестивалях, являлась одним из организаторов фестиваля современной российской культуры Far From Moscow в Токио и показов аниме «Наруто», «Берсерк» и «Атака на титанов» на фестивале V-ROX во Владивостоке.
версия для печати
Поиск по меткам
АнимациямузыкаМузыкантыЯпонское кино
персоны
Илья Лагутенко
фильмы
Мобильный воин Гандам: Нарратив

фотографии >>
Группа «Мумий Тролль» записала саундтрек для аниме «Мобильный воин Гандам: Нарратив» фотографии
Группа «Мумий Тролль» записала саундтрек для аниме «Мобильный воин Гандам: Нарратив» фотографии
Группа «Мумий Тролль» записала саундтрек для аниме «Мобильный воин Гандам: Нарратив» фотографии
Группа «Мумий Тролль» записала саундтрек для аниме «Мобильный воин Гандам: Нарратив» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Тимур Курбангалеев
7 августа ушёл из жизни актёр Тимур Курбангалеев.
Сергей Березин
5 августа ушёл из жизни композитор, певец Сергей Березин.
Вилли Токарев
4 августа ушёл из жизни певец Вилли Токарев.

День рождения >>

Альгис Арлаускас
Михаил Горшенёв
Рано Закирова
Дмитрий Золотухин
Виктор Михайлов
Валерий Прохоров
София Ротару
Геннадий Смирнов
Алексей Шкатов
Геннадий Шкуратов
Тобин Белл
Дэвид Духовны
Олдржих Новый
Антонио Ресинес
Шарлиз Терон
Эдвард Хардвик
Майкл Шэннон (II)
все родившиеся 7 августа >>

Афиша кино >>

Дора и Затерянный город
приключения, семейное кино
Австралия, США, 2019
Однажды в Голливуде
драма, комедия, триллер
США, 2019
Плюс один
комедия
США, 2019
Страшные истории для рассказа в темноте
фильм ужасов, экранизация
США, 2019
BTS: Открой свою душу. Фильм
музыкальный фильм
Южная Корея, 2019
Оленья кожа
комедия
Франция, 2019
Как отмыть миллион
комедия
Канада, 2018
Форсаж: Хоббс и Шоу
боевик, детектив, приключения
США, 2019
Вельзевул
детектив, фильм ужасов
Мексика, 2017
Гив ми либерти
комедия
США, 2019
Добро пожаловать в Рим
комедия
Италия, 2017
Маленькое красное платье
комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен