Группа «Мумий Тролль» записала саундтрек для аниме «Мобильный воин Гандам: Нарратив»

Российская рок-группа «Мумий Тролль» записала свою версию песни «Космический десантник» для легендарного японского аниме «Мобильный воин Гандам: Нарратив»
, которое выйдет в отечественный прокат уже 15 августа.
«К оригинальному саундтреку культового японского композитора Хироюки Савано в русской версии аниме добавится хит Ильи Лагутенко. Новая версия песни «Космический десантник», записанная в стиле J-Rock (дзейрокку - японский рок), ждет зрителей в финале фильма
», - сообщила пресс-служба кинопрокатчика «Ракета Релизинг», занимающегося дистрибуцией мультфильма в России.
В этом году космической эпопее «Мобильный воин Гандам» исполняется 40 лет. Франшизу, куда входят сериалы, видеоигры и полнометражные ленты, прозвали японскими «Звездными войнами». Сюжет рассказывает о далеком будущем, в котором покорившие космос земляне создали колонии в разных уголках галактики и затеяли войну между собой.
Солист «Мумий Тролля» Илья Лагутенко
давно увлекается аниме. Группа неоднократно участвовала в японских музыкальных фестивалях, являлась одним из организаторов фестиваля современной российской культуры Far From Moscow в Токио и показов аниме «Наруто»
, «Берсерк»
и «Атака на титанов»
на фестивале V-ROX во Владивостоке.