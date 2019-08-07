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Мария Порошина рассказала, как «репетировала» рождение сына в кино

7 августа
2019 год

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7 августа 2019
Российская актриса Мария Порошина в январе нынешнего года стала мамой в пятый раз. Тогда в прессе ходили слухи о том, что отцом малыша является её коллега Ярослав Бойко, однако Мария эти домыслы категорично опровергла. Имя счастливого папы актриса так и не назвала, а также призналась, что очень долго не могла выбрать имя сыну среди множества приглянувшихся вариантов. В конечном счёте ребёнка назвали Андреем. В новом интервью изданию «7 Дней» Порошина рассказала, что появление сына после четырёх дочерей стало для неё большой неожиданностью, однако найти правильный подход к его воспитанию ей помогла актёрская профессия.

Мария Порошина рассказала, как «репетировала» рождение сына в кино

«Самое интересное, что появление сына я отрепетировала в кино! - заявила Мария. - В комедийном сериале «Родители», который снимает режиссер Александр Жигалкин и новый сезон которого покажут совсем скоро, у моей героини три разновозрастных сына. А так как съемки идут довольно долго, я успела получить определенный опыт общения с мальчишками. Когда мы психологически разбирали сцены, в которых показаны отношения сыновей с мамой, для меня открылось много нового. С мальчиками, оказывается, нужны особые родительские «приспособления». И наверное, этот проект «спровоцировал» появление в нашей семье пацана, к чему я не была раньше готова. До этого Бог давал девочек. Я и на этот раз была уверена, что будет дочка, и вот судьба сделала такой подарок: у нас появился Андрюша!»

Мария Порошина рассказала, как «репетировала» рождение сына в кино

Порошина также похвасталась, что у новорожденного прекрасный характер.

«Андрей очень позитивный, улыбается постоянно, - поделилась актриса. - Ребёнок в таком возрасте, в самом-самом начале своего пути — это ангел! Любуешься на него, а он в ответ смотрит преданными глазами, в которых полное, абсолютное доверие родителям. Ребёнок без слов говорит тебе о своей божественной любви. Это все не только умиляет, но и «собирает», ты чувствуешь еще больше ответственности за малыша. Ведь он послан тебе, чтобы ты его воспитала, взрастила из него хорошего человека».
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Мария Порошина рассказала, как «репетировала» рождение сына в кино фотографии
Мария Порошина рассказала, как «репетировала» рождение сына в кино фотографии
Мария Порошина рассказала, как «репетировала» рождение сына в кино фотографии
Мария Порошина рассказала, как «репетировала» рождение сына в кино фотографии
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