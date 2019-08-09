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Realist Web Fest: Дарья Мороз, Ирина Вилкова и Никита Тарасов

9 августа
2019 год

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9 августа 2019
Со 2 по 6 августа в Нижнем Новгороде проходил второй международный фестиваль вэб-сериалов Realist Web Fest, организованный мультимедийным проектом The Digital Reporter. За пять дней участникам и гостям довелось перенасытиться плотной программой фестиваля, в которую входили не только ежедневные показы и растапливающие суровый августовский лёд вечеринки, но и различные деловые мероприятия: от презентации новой онлайн-платформы для показа и продвижения вэб-сериалов Chill до публичного обмена опытом российских и зарубежных киношкол. Кино-театру.ру посчастливилось стать частью этого замечательного фестиваля - и с традиционной медлительностью мы принимаемся за скрупулезный отчёт. О победителях фестиваля и других стоящих зрительского внимания конкурсантах мы обстоятельно расскажем чуть позже. А пока аперитив - блеск и нищета кремлевской брусчатки и красной дорожки, по которым успели пройтись Анастасия Меськова, Дарья Мороз, Анна Цуканова-Котт, Ирина Вилкова, Никита Тарасов и другие гости фестиваля Realist Web Fest.

Realist Web Fest: Дарья Мороз, Ирина Вилкова и Никита Тарасов
фото: Антон Калинкин

Realist Web Fest: Дарья Мороз, Ирина Вилкова и Никита Тарасов
фото: Анна Цуканова-Котт

Realist Web Fest: Дарья Мороз, Ирина Вилкова и Никита Тарасов
фото: Полина Филоненко

Realist Web Fest: Дарья Мороз, Ирина Вилкова и Никита Тарасов
фото: Анастасия Меськова

Realist Web Fest: Дарья Мороз, Ирина Вилкова и Никита Тарасов
фото: Андрей Миронов-Удалов

Realist Web Fest: Дарья Мороз, Ирина Вилкова и Никита Тарасов
фото: Ерден Телемисов

Realist Web Fest: Дарья Мороз, Ирина Вилкова и Никита Тарасов
фото: Сергей Нетиевский и Антон Калинкин

Realist Web Fest: Дарья Мороз, Ирина Вилкова и Никита Тарасов
фото: Екатерина Шумакова

Realist Web Fest: Дарья Мороз, Ирина Вилкова и Никита Тарасов
фото: Дарья Мороз

Realist Web Fest: Дарья Мороз, Ирина Вилкова и Никита Тарасов
фото: Ян Гэ

Realist Web Fest: Дарья Мороз, Ирина Вилкова и Никита Тарасов
фото: Никита Тарасов

Realist Web Fest: Дарья Мороз, Ирина Вилкова и Никита Тарасов
фото: Никита Тарасов

Realist Web Fest: Дарья Мороз, Ирина Вилкова и Никита Тарасов
фото: Екатерина Носик

Realist Web Fest: Дарья Мороз, Ирина Вилкова и Никита Тарасов
фото: Александр Кузнецов

В жюри основного конкурса помимо актрисы Дарьи Мороз и директора Сеульского веб-фестиваля, режиссера Янг Ман Канга вошли победители Realist Web Fest прошлого года: режиссер веб-сериала «Бар «На грудь» Ирина Вилкова, казахстанский актер и режиссер веб-сериала «Всемогущий» Ерден Телемисов, режиссер уругвайского веб-сериала «Отель «Романов» Гастон Арманьо, режиссер немецкого веб-сериала «За грехи наши» Йоахим Юнг и режиссер израильского веб-сериала «Парикмахерская Хани» Томер Верехсон.

Realist Web Fest: Дарья Мороз, Ирина Вилкова и Никита Тарасов
фото: Йоахим Юнг, Ирина Вилкова,Янг Ман Канг,Томер Верехсон, Гастон Арманьо, Ерден Телемисов

Realist Web Fest: Дарья Мороз, Ирина Вилкова и Никита Тарасов
фото: Гастон Арманьо и Ерден Телемисов

По итогам выбора жюри лучшим вэб-сериалом стала комедия «Миллионер из Балашихи». Лучшим режиссером признали Шоту Гамисонию (вэб-сериал «В постели» с Денисом Шведовым, Нино Нинидзе и Кириллом Кагановичем в ролях).

Realist Web Fest: Дарья Мороз, Ирина Вилкова и Никита Тарасов
фото: Янг Ман Канг,Елизавета Матросова и Кирилл Каганович

Звание лучшего персонажа разделили герои бельгийского сериала «Больдюк и Брэдок» и аргентинской «Ночи любви».

Realist Web Fest: Дарья Мороз, Ирина Вилкова и Никита Тарасов
фото: Теофиль Ру

Realist Web Fest: Дарья Мороз, Ирина Вилкова и Никита Тарасов
фото: Мартин Фроилан Лаписсонде

Награду за лучший сценарий отхватили американский проект «Театралы» и израильский анимационный сериал «Тупик».

Realist Web Fest: Дарья Мороз, Ирина Вилкова и Никита Тарасов
фото: Мэттью Андерсон

Realist Web Fest: Дарья Мороз, Ирина Вилкова и Никита Тарасов

В номинации «Выбор The Digital Reporter совместно с RuTube» победил российский проект «Коллежский асессор».

Realist Web Fest: Дарья Мороз, Ирина Вилкова и Никита Тарасов
фото: Алексей Марков

А в конкурсе пилотов предсказуемо одержали победу создатели пародийной комедии «Закон и Беспорядок».

Realist Web Fest: Дарья Мороз, Ирина Вилкова и Никита Тарасов

Realist Web Fest: Дарья Мороз, Ирина Вилкова и Никита Тарасов
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Realist Web Fest: Дарья Мороз, Ирина Вилкова и Никита Тарасов фотографии
Realist Web Fest: Дарья Мороз, Ирина Вилкова и Никита Тарасов фотографии
Realist Web Fest: Дарья Мороз, Ирина Вилкова и Никита Тарасов фотографии
Realist Web Fest: Дарья Мороз, Ирина Вилкова и Никита Тарасов фотографии
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