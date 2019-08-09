Realist Web Fest: Дарья Мороз, Ирина Вилкова и Никита Тарасов

Со 2 по 6 августа в Нижнем Новгороде проходил второй международный фестиваль вэб-сериалов Realist Web Fest, организованный мультимедийным проектом The Digital Reporter. За пять дней участникам и гостям довелось перенасытиться плотной программой фестиваля, в которую входили не только ежедневные показы и растапливающие суровый августовский лёд вечеринки, но и различные деловые мероприятия: от презентации новой онлайн-платформы для показа и продвижения вэб-сериалов Chill до публичного обмена опытом российских и зарубежных киношкол. Кино-театру.ру посчастливилось стать частью этого замечательного фестиваля - и с традиционной медлительностью мы принимаемся за скрупулезный отчёт. О победителях фестиваля и других стоящих зрительского внимания конкурсантах мы обстоятельно расскажем чуть позже. А пока аперитив - блеск и нищета кремлевской брусчатки и красной дорожки, по которым успели пройтись Анастасия Меськова, Дарья Мороз, Анна Цуканова-Котт, Ирина Вилкова, Никита Тарасов и другие гости фестиваля Realist Web Fest.
фото: Антон Калинкин
фото: Анна Цуканова-Котт
фото: Полина Филоненко
фото: Анастасия Меськова
фото: Андрей Миронов-Удалов
фото: Ерден Телемисов
фото: Сергей Нетиевский и Антон Калинкин
фото: Екатерина Шумакова
фото: Дарья Мороз
фото: Ян Гэ
фото: Никита Тарасов
фото: Никита Тарасов
фото: Екатерина Носик
фото: Александр Кузнецов
В жюри основного конкурса помимо актрисы Дарьи Мороз и директора Сеульского веб-фестиваля, режиссера Янг Ман Канга вошли победители Realist Web Fest прошлого года: режиссер веб-сериала «Бар «На грудь»Ирина Вилкова, казахстанский актер и режиссер веб-сериала «Всемогущий»Ерден Телемисов, режиссер уругвайского веб-сериала «Отель «Романов»Гастон Арманьо, режиссер немецкого веб-сериала «За грехи наши»Йоахим Юнг и режиссер израильского веб-сериала «Парикмахерская Хани»Томер Верехсон.