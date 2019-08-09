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9 августа 2019
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Наталья Рудова, Александр Петров и Надежда Михалкова согрелись в лучах славы Квентина Тарантино
Наталья Рудова, Александр Петров и Надежда Михалкова согрелись в лучах славы Квентина Тарантино
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9 августа 2019
Представить в Москве свой 9-й фильм
«Однажды... в Голливуде»
Квентин Тарантино
решил лично.
Прогулявшись с Владимиром Мединским по московскому Кремлю
и раздав с десяток интервью преданным журналистам, режиссёр отправился на премьеру фильма в кинотеатр «Октябрь».
фото: Квентин и дети
Ради такого события на показ подтянулись
Ксения Собчак
,
Надежда Михалкова
,
Ингеборга Дапкунайте
,
Александр Петров
,
Аглая Тарасова
и многие другие.
фото: Квентин Тарантино
фото: Евгений Баженов aka BadComedian
фото: Наталья Рудова
фото: Ингеборга Дапкунайте
фото: Аглая Тарасова
фото: Ксения Собчак
фото: Любовь Аксёнова
фото: Александр Горчилин
фото: Дмитрий Певцов
фото: Надежда Михалкова
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