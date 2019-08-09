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Наталья Рудова, Александр Петров и Надежда Михалкова согрелись в лучах славы Квентина Тарантино

9 августа
2019 год

Лайфстайл >>
9 августа 2019
Представить в Москве свой 9-й фильм «Однажды... в Голливуде» Квентин Тарантино решил лично. Прогулявшись с Владимиром Мединским по московскому Кремлю и раздав с десяток интервью преданным журналистам, режиссёр отправился на премьеру фильма в кинотеатр «Октябрь».

Наталья Рудова, Александр Петров и Надежда Михалкова согрелись в лучах славы Квентина Тарантино
фото: Квентин и дети

Наталья Рудова, Александр Петров и Надежда Михалкова согрелись в лучах славы Квентина Тарантино

Ради такого события на показ подтянулись Ксения Собчак, Надежда Михалкова, Ингеборга Дапкунайте, Александр Петров, Аглая Тарасова и многие другие.

Наталья Рудова, Александр Петров и Надежда Михалкова согрелись в лучах славы Квентина Тарантино
фото: Квентин Тарантино

Наталья Рудова, Александр Петров и Надежда Михалкова согрелись в лучах славы Квентина Тарантино
фото: Евгений Баженов aka BadComedian

Наталья Рудова, Александр Петров и Надежда Михалкова согрелись в лучах славы Квентина Тарантино
фото: Наталья Рудова

Наталья Рудова, Александр Петров и Надежда Михалкова согрелись в лучах славы Квентина Тарантино
фото: Ингеборга Дапкунайте

Наталья Рудова, Александр Петров и Надежда Михалкова согрелись в лучах славы Квентина Тарантино
фото: Аглая Тарасова

Наталья Рудова, Александр Петров и Надежда Михалкова согрелись в лучах славы Квентина Тарантино
фото: Ксения Собчак

Наталья Рудова, Александр Петров и Надежда Михалкова согрелись в лучах славы Квентина Тарантино
фото: Любовь Аксёнова

Наталья Рудова, Александр Петров и Надежда Михалкова согрелись в лучах славы Квентина Тарантино
фото: Александр Горчилин

Наталья Рудова, Александр Петров и Надежда Михалкова согрелись в лучах славы Квентина Тарантино
фото: Дмитрий Певцов

Наталья Рудова, Александр Петров и Надежда Михалкова согрелись в лучах славы Квентина Тарантино
фото: Надежда Михалкова
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Наталья Рудова, Александр Петров и Надежда Михалкова согрелись в лучах славы Квентина Тарантино фотографии
Наталья Рудова, Александр Петров и Надежда Михалкова согрелись в лучах славы Квентина Тарантино фотографии
Наталья Рудова, Александр Петров и Надежда Михалкова согрелись в лучах славы Квентина Тарантино фотографии
Наталья Рудова, Александр Петров и Надежда Михалкова согрелись в лучах славы Квентина Тарантино фотографии
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