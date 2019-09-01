Марии Мироновой пришлось обратиться в полицию из-за назойливого поклонника

Дочь Андрея Миронова
, 46-летняя актриса Мария Миронова
, недавно объявила о своей беременности. На фоне этих новостей решил напомнить о себе врач-онколог Дмитрий Барановский, называющий себя тайным гражданским мужем актрисы.
Он утверждает, что они с Мироновой были вместе около года - с конца 2015-го по осень 2016-го. По словам Барановского, он сам узнал телефон актрисы и написал ей, чтобы познакомиться. Затем они встретились и влюбились друг в друга. Ради Марии он бросил беременную жену и переехал к новой возлюбленной. Также Дмитрий утверждает, что их отношения были настолько серьезными, что Миронова познакомила его с мамой.
Мать Марии - Екатерина Градова
– сказала, что действительно знает Дмитрия, но не как возлюбленного дочери. По ее словам, он безумный фанат Марии, который преследовал ее долгое время.
«Думаю, у человека проблемы с психикой. Три года назад он увивался вокруг Маши, наблюдал за ней в окно с помощью каких-то приборов, даже выбрал себе постоянное место у ее дома... Мне он звонил дважды: первый раз сказал, что хочет жениться на моей дочери. Я его хорошенько послала! А второй рез сообщил, что Маша на бешеной скорости ездит вокруг двора. Я перепугалась, просила его вызвать ГИБДД. Потом, чтобы избавиться от него, мы даже обращались в полицию. С тех пор он не больше не появлялся. Поверьте, вся его история высосана из пальца»
, - рассказала мать Марии Мироновой.
Подруга Мироновой тоже уверена, что рассказы Барановского всего лишь выдумка. Но не отрицает того, что Мария и Дмитрий были знакомы.
«Три года назад он был у Маши на дне рождения, где в общей сложности присутствовали 70 человек. Знаю, что он, как врач-онколог, предлагал квоты по лечению артистов онкоцентре, что для благотворительного фонда «Артист» было крайне необходимо. Но никогда Мария не говорила, что они были в отношениях, а мы обсуждаем любую мелочь, запретных тем для нас нет. То, что он бывал в ее доме и даже вместе с ней в Италии, не исключено, ведь она очень открытый человек, ее дом всегда открыт для друзей, и в путешествия она любит ездить большой компанией»
, - заявила подруга актрисы.
Она также добавила, что в 2016 году Мария уже встречалась с нынешним избранником, от которого теперь ждет ребенка.
«В 2016 году Маша просто физически не могла встречаться с этим человеком: она уже была в отношениях с мужчиной, за которого два года назад вышла замуж и от которого сейчас ждет ребенка. У нее прекрасный муж, который не лезет в камеру, в семье полный мир и покой»
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