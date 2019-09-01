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Эмилия Кларк пострадала от индийских мартышек

1 сентября
2019 год

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1 сентября 2019
Британская актриса Эмилия Кларк на своей страничке в Instagram поделилась фотографими из отпуска, который она провела вместе с коллегой по «Игре престолов» Роуз Лесли. Девушки отправились в путешествие по Индии и «нарвались» на банду мартышек, которые были очень недовольны финалом сериала разжились фруктами в номере звёзд.

Эмилия Кларк пострадала от индийских мартышек

«Намаскар. Это не реклама, это всего лишь две девчонки, которые отправились в Индию и были обчищены обезьянами (едва смогли дать им отпор), - написала Эмилия. - За это время я успела прочитать две книги (The Overstory обязательна к прочтению во всем мире) — лучшие за последние годы. А еще были йога, специи и осознание того, что все, что вы когда-либо искали, можно найти внутри себя. Чертовски банально, но, бог мой, это правда».

Эмилия Кларк пострадала от индийских мартышек

Сначала Кларк познакомилась с Китом Харрингтоном - мужем Лесли и исполнителем роли Джона Сноу в «Игре престолов». Однако сейчас девушки очень сблизились, и свой пост Эмилия сопроводила хэштегом «Роуз Лесли завладела моим сердцем и душой».
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Эмилия Кларк пострадала от индийских мартышек фотографии
Эмилия Кларк пострадала от индийских мартышек фотографии
Эмилия Кларк пострадала от индийских мартышек фотографии
Эмилия Кларк пострадала от индийских мартышек фотографии
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