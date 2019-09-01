Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Ирина Алфёрова рассказала, как отомстила Александру Абдулову

1 сентября
2019 год

Лайфстайл >>
1 сентября 2019
В эфире программы «Привет, Андрей!», посвящённой 65-летнему юбилею Игоря Крутого, советская и российская актриса Ирина Алфёрова дала интервью Андрею Малахову о своём бывшем муже Александре Абдулове. По словам Ирины Ивановны, в 1991 году композитор уговорил её сняться в клипе Александра Серова на песню «Ты меня любишь». Она согласилась, и Серов лично приехал за ней на дорогом автомобиле.

Ирина Алфёрова рассказала, как отомстила Александру Абдулову

«Когда Серов пригласил меня и мы должны были слушать песню, у меня было закрытие сезона в театре, - вспоминает актриса. - Я оделась, меня причесали. Я очень хорошо выглядела. А у него был «Мерседес», у единственного в Москве. Выхожу, стоит Серов у «Мерседеса», а рядом Абдулов копается в машине. У него не завелся «Москвич». А я сажусь в «Мерседес» и понимаю: отомщена».

Абдулов изначально был против того, чтобы Алфёрова снималась в этом клипе, поскольку считал, что эта работа не её уровня. Однако уже тогда пара, прожившая в конечном итоге вместе 17 лет, находилась на грани развода, и Ирина Ивановна редко прислушивалась к мнению своего мужа. Поэтому после того, как Крутой дал ей послушать песню Серова, она сразу согласилась.
версия для печати
Ссылки по теме
Ирина Алферова попадает в заложники вместе со школьниками
Георгий Мартиросян рассказал о внебрачном сыне Абдулова
Ирина Алферова рассказала об изменах Александра Абдулова
«На первых съемках меня мама довела до слез»: Ксения Алферова призналась, что не хотела быть актрисой
Поиск по меткам
откровениетв
персоны
Александр АбдуловИрина АлфёроваИгорь КрутойАндрей МалаховАлександр Серов

фотографии >>
Ирина Алфёрова рассказала, как отомстила Александру Абдулову фотографии
Ирина Алфёрова рассказала, как отомстила Александру Абдулову фотографии
Ирина Алфёрова рассказала, как отомстила Александру Абдулову фотографии
Ирина Алфёрова рассказала, как отомстила Александру Абдулову фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Александр Числов
29 августа скончался актёр Александр Числов.
Людмила Мальцева
27 августа ушла из жизни актриса Людмила Мальцева.
Борис Горлов
26 августа ушёл из жизни режиссёр Борис Горлов.
Игорь Хомский
25 августа погиб режиссёр Игорь Хомский.

День рождения >>

Ирина Антоненко
Борис Бирман
Сергей Гармаш
Виталий Коваленко
Владимир Кошевой
Дарья Мороз
Игорь Петрусенко
Михаил Полосухин
Марюс Репшис
Витторио Гассман
Луминица Георгиу
Ивонн ДеКарло
Джэйма Мэйс
Жак Тожа
Лили Томлин
Квета Фиалова
все родившиеся 1 сентября >>

Афиша кино >>

Акулы
драма
Уругвай, Аргентина, Испания, 2019
Куда ты пропала, Бернадетт?
трагикомедия, экранизация
США, 2018
Работа без авторства
драма, исторический фильм, триллер
Германия, Италия, 2018
Дефолт
драма
Южная Корея, 2018
Жара
комедия
Россия, 2019
Королевские каникулы
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Канада, США, Острова Кайман, 2019
Одесса
драма
Россия, 2019
Оно 2
триллер, фильм ужасов, экранизация
Канада, США, 2019
Опасные секреты
драма, шпионский фильм
Великобритания, США, 2019
Царство
военный фильм, драма, исторический фильм
Япония, 2019
В Кейптаунском порту
драма
Россия, 2018
Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков
драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен