Ирина Алфёрова рассказала, как отомстила Александру Абдулову

В эфире программы «Привет, Андрей!», посвящённой 65-летнему юбилею Игоря Крутого
, советская и российская актриса Ирина Алфёрова
дала интервью Андрею Малахову
о своём бывшем муже Александре Абдулове
. По словам Ирины Ивановны, в 1991 году композитор уговорил её сняться в клипе Александра Серова
на песню «Ты меня любишь». Она согласилась, и Серов лично приехал за ней на дорогом автомобиле.
«Когда Серов пригласил меня и мы должны были слушать песню, у меня было закрытие сезона в театре
, - вспоминает актриса. - Я оделась, меня причесали. Я очень хорошо выглядела. А у него был «Мерседес», у единственного в Москве. Выхожу, стоит Серов у «Мерседеса», а рядом Абдулов копается в машине. У него не завелся «Москвич». А я сажусь в «Мерседес» и понимаю: отомщена
».
Абдулов изначально был против того, чтобы Алфёрова снималась в этом клипе, поскольку считал, что эта работа не её уровня. Однако уже тогда пара, прожившая в конечном итоге вместе 17 лет, находилась на грани развода, и Ирина Ивановна редко прислушивалась к мнению своего мужа. Поэтому после того, как Крутой дал ей послушать песню Серова, она сразу согласилась.