«У меня было детство обычного одесского мальчика» : Валерий Тодоровский вспомнил молодость

3 сентября состоялась премьера
нового фильма Валерия Тодоровского «Одесса»
, и в этот же день жена режиссёра, актриса Евгения Брик
, отметила 38-й день рождения. В связи с этими знаменательными событиями издание Hello пригласило пару на общее интервью, чтобы поговорить об отношениях в их семье и детских воспоминаниях.
Евгения Брик призналась, что иногда ругается с мужем, но это от большой любви, ведь равнодушие не вызывало бы таких эмоций. Те же эмоции она испытывала и в семье, в которой росла, часто конфликтуя с бабушкой и дедушкой. Теперь актриса понимает, что попросту не ценила время рядом с ними, которое уже невозможно вернуть.
Валерий Тодоровский, напротив, отметил, что успел насладиться своим детством и ни о чем не жалеет. Вопреки распространенному мнению, режиссёр не отдавал себе отчёт в том, какие великие люди его окружали, поэтому он считает, что его детство было совершенно обычным, как и у всех, кто родился в Советском Союзе.
«У меня было детство обычного одесского мальчика
, - объяснил Тодоровский. - Да, дома бывали действительно выдающиеся люди, но я в свои семь лет этого не осознавал. Я не мог понять, что человек, сидящий передо мной на кухне, — Высоцкий. Для меня он был каким-то дядькой. Я дружил с мальчиками во дворе, катался на великие, ходил на море, и, в общем, ничего выдающегося, особенного, элитного у меня не было
».
Брик и Тодоровский растят 10-летнюю дочь Зою, которая уже успела сняться в американском сериале. Евгения считает этот опыт положительным, несмотря на то что девочке часто приходилось пропускать школу из-за съёмок.
«Мне кажется, это здорово
, - призналась актриса. - Она свободно говорит на двух языках, опыт жизни в разных странах расширяет ее кругозор
».
Тодоровский, в свою очередь, заметил, что детство дочери отличается от его собственного. Но он считает это совершенно нормальным, поскольку каждое новое поколение не похоже на предыдущее.
«Детство Зои отличается от моего прежде всего тем, что это другая эпоха, другая жизнь
, - резюмировал режиссёр. - Советский Союз ХХ века и Россия XXI века. И этим все сказано. Но и у нее детство как детство: подружки, школа, обиды, свои отношения с родителями, бабушками. Сказать, что у меня такой же образ жизни, как у моих родителей, — нет. Хотя бы потому, что сейчас люди предпочитают встречаться в кафе, а тогда сидели дома
».
Супруга Валерия Петровича добавила, что Зоя с трепетом относится к прошлому. Несмотря на то что ее поколение предпочитает гаджеты живым встречам, девочка уважает традиции и общение со старшими. Евгения не хотела бы, чтобы Зоя выросла «тепличным» ребенком, поэтому относится к ее воспитанию строго. Актриса утверждает, что старается объяснить дочери, в чем заключается разница поколений, разница во времени и в социальном статусе. По её мнению, именно это знание учит быть толерантнее.
«Конечно, времена очень изменились
, - говорит Брик. - Мы были абсолютно самостоятельными, предоставленными самим себе детьми. Валера много раз нам рассказывал, как, переехав в 10 лет из Одессы в Москву, самостоятельно изучал метро, ходил в библиотеки, разогревал себе еду. А теперь мы все живем в напряжении, постоянном страхе, и дети не могут шагу ступить без взрослых. Я ищу баланс и не хочу, чтобы Зоя выросла тепличным ребенком, который порхает от дома к машине и обратно. Она знает цену деньгам, понимает, что вокруг много неблагополучия. Мы ездим с ней в метро и на поездах. Бывает, я делаю ей замечания. Рассказываю, что были времена, когда в моей семье совсем не было денег: папа, научный сотрудник, не зарабатывал ничего. Мы не могли себе позволить такси, и гладиолусы к Первому сентября я везла от бабушки, с Украины, вместе с банками солений и варений. И друг семьи нас встречал на «Таврии», мы ее называли «машина из фольги». Все это делает тебя как-то сильнее, терпимее
».