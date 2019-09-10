Армен Бежанян стал депутатом гордумы в Пермском крае

По данным избиркома по Пермскому краю, Армен Бежанян
, исполнитель роли Арменки в сериале «Реальные пацаны»
, был избран депутатом Осинской городской думы. Актёр также известен как глава компании в сфере лесоводства.
«Депутатом Осинской городской думы первого созыва по шестому округу избран директор ООО «Главное осинское лесное хозяйство
» Армен Бежанян
», - рассказали в региональной избирательной комиссии.
Предприниматель был выдвинут от партии «Единая Россия». Ранее Бежанян уже пытался стать депутатом - в 2013 году баллотировался в городскую думу города Оса, а в 2016 году - в Земское собрание Осинского района. Однако ни в том, ни в другом случае актёр из «Реальных пацанов» не набрал нужного количества голосов.
На прошедших в воскресенье выборах Бежанян смог набрать 197 голосов избирателей или 47,58%.