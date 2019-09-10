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Армен Бежанян стал депутатом гордумы в Пермском крае

10 сентября
2019 год

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10 сентября 2019
По данным избиркома по Пермскому краю, Армен Бежанян, исполнитель роли Арменки в сериале «Реальные пацаны», был избран депутатом Осинской городской думы. Актёр также известен как глава компании в сфере лесоводства.

«Депутатом Осинской городской думы первого созыва по шестому округу избран директор ООО «Главное осинское лесное хозяйство» Армен Бежанян», - рассказали в региональной избирательной комиссии.

Предприниматель был выдвинут от партии «Единая Россия». Ранее Бежанян уже пытался стать депутатом - в 2013 году баллотировался в городскую думу города Оса, а в 2016 году - в Земское собрание Осинского района. Однако ни в том, ни в другом случае актёр из «Реальных пацанов» не набрал нужного количества голосов.

Армен Бежанян стал депутатом гордумы в Пермском крае

На прошедших в воскресенье выборах Бежанян смог набрать 197 голосов избирателей или 47,58%.
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Армен Бежанян стал депутатом гордумы в Пермском крае фотографии
Армен Бежанян стал депутатом гордумы в Пермском крае фотографии
Армен Бежанян стал депутатом гордумы в Пермском крае фотографии
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