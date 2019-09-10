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Никита Михалков жёстко раскритиковал «Оскар»

10 сентября
2019 год

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10 сентября 2019
Председатель Союза кинематографистов РФ, обладатель премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» Никита Михалков считает, что в последние годы кинопремия стала слишком политизированной.

Никита Михалков жёстко раскритиковал «Оскар»

По мнению режиссера, сейчас, «чтобы получить «Оскар», надо, чтобы в фильме были «однополая любовь, примитивная толерантность, однобоко и примитивно понятый мультикультурализм, правильный для этого момента баланс между афроамериканцами и белыми».

«К сожалению, решение о выдвижении на «Оскар» принимается не по художественному качеству картины, а в соответствии с текущей политической ситуацией, по очень зыбким надеждам, что именно эта картина может иметь шанс получить «Оскар» в этом году», - сказал Михалков. Режиссёр добавил, что не знает, какие фильмы Россия могла бы выдвинуть на премию, и никого поддерживать не собирается.

Дискуссия о необходимости реформирования Российского оскаровского комитета длится уже несколько лет. Ранее Владимир Меньшов высказался против преобразований, Алексей Учитель заявил, что встречи комитета уже давно стали формальностью без открытого обсуждения фильмов-кандидатов в номинанты, а сам Михалков настолько не верит в оскаровский комитет, что даже не думает о его реформировании: «это из серии - «а вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь».
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Никита Михалков жёстко раскритиковал «Оскар» фотографии
Никита Михалков жёстко раскритиковал «Оскар» фотографии
Никита Михалков жёстко раскритиковал «Оскар» фотографии
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