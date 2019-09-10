Анджелина Джоли заведёт ещё одного ребёнка

44-летняя американская актриса Анджелина Джоли
дала эксклюзивное интервью американскому журналу HELLO! об отношениях со своими детьми.
Актриса откровенно поделилась своими взглядами на воспитание наследников: «Они должны помнить про то, что свободны, помогать другим людям и помнить, что все мы несовершенны. Я пытаюсь подавать им хороший пример, но в этом мире так много против них, и они должны быть к этому готовы
».
Анджелина также рассказала, как дети поздравляют её с Днём матери.
«В День матери дети готовят для меня завтрак и собирают цветы
, - поделилась актриса. - Они относятся ко мне как к самой настоящей леди. Я понимаю, что я гораздо сильнее, чем я о себе думаю. Однако по своей сути я все равно мягкая и ранимая. И я вовсе не мечтаю о том, чтобы быть сильнее. Я просто хочу, чтобы мне позволили быть мягкой
».
Джоли призналась, что чувствует себя гораздо лучше, когда ее дети рядом. Недавно Анджелина проводила своего 18-летнего сына Мэддокса на учебу в Сеул. По её словам, пока ей трудно привыкнуть к отсутствию сына дома, однако она понимает, что эта ситуация открыла перед ней новые перспективы.
«Когда твои дети маленькие, ты чувствуешь себя самой настоящей мамочкой. Когда они тинейджеры, ты вместе с ними ощущаешь себя подростком. Ты видишь, как они ходят в панк-клубы, и недоумеваешь, почему ты не можешь делать точно так же. Сейчас я как раз нахожусь в той самой забавной стадии, когда заново открываю себя
», — объяснила Джоли.
В завершение беседы актриса поделилась настоящим откровением — она собирается усыновить седьмого ребёнка до конца этого года. Анджелина намерена взять малыша из Сирии или другой страны Ближнего Востока, чтобы с помощью его любви заполнить образовавшуюся после отъезда Мэддокса пустоту.