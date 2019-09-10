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Анджелина Джоли заведёт ещё одного ребёнка

10 сентября
2019 год

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10 сентября 2019
44-летняя американская актриса Анджелина Джоли дала эксклюзивное интервью американскому журналу HELLO! об отношениях со своими детьми.

Актриса откровенно поделилась своими взглядами на воспитание наследников: «Они должны помнить про то, что свободны, помогать другим людям и помнить, что все мы несовершенны. Я пытаюсь подавать им хороший пример, но в этом мире так много против них, и они должны быть к этому готовы».

Анджелина Джоли заведёт ещё одного ребёнка

Анджелина также рассказала, как дети поздравляют её с Днём матери.

«В День матери дети готовят для меня завтрак и собирают цветы, - поделилась актриса. - Они относятся ко мне как к самой настоящей леди. Я понимаю, что я гораздо сильнее, чем я о себе думаю. Однако по своей сути я все равно мягкая и ранимая. И я вовсе не мечтаю о том, чтобы быть сильнее. Я просто хочу, чтобы мне позволили быть мягкой».

Джоли призналась, что чувствует себя гораздо лучше, когда ее дети рядом. Недавно Анджелина проводила своего 18-летнего сына Мэддокса на учебу в Сеул. По её словам, пока ей трудно привыкнуть к отсутствию сына дома, однако она понимает, что эта ситуация открыла перед ней новые перспективы.

«Когда твои дети маленькие, ты чувствуешь себя самой настоящей мамочкой. Когда они тинейджеры, ты вместе с ними ощущаешь себя подростком. Ты видишь, как они ходят в панк-клубы, и недоумеваешь, почему ты не можешь делать точно так же. Сейчас я как раз нахожусь в той самой забавной стадии, когда заново открываю себя», — объяснила Джоли.

В завершение беседы актриса поделилась настоящим откровением — она собирается усыновить седьмого ребёнка до конца этого года. Анджелина намерена взять малыша из Сирии или другой страны Ближнего Востока, чтобы с помощью его любви заполнить образовавшуюся после отъезда Мэддокса пустоту.
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Анджелина Джоли заведёт ещё одного ребёнка фотографии
Анджелина Джоли заведёт ещё одного ребёнка фотографии
Анджелина Джоли заведёт ещё одного ребёнка фотографии
Анджелина Джоли заведёт ещё одного ребёнка фотографии
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